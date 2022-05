"Estamos incrementando la participación de las pymes en el mercado de capitales", dijo Consentino

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, destacó hoy el aumento en la cantidad de las pequeñas y medianas empresas que se financian en el mercado de capitales local, donde en los primeros tres meses de 2022, hubo 13 nuevas empresas emisoras de Obligaciones Negociables (ON) por un monto total de $ 25.542 millones, de las cuales 11 fueron pymes.

En igual período de 2021 fueron sólo 4 las pymes que emitieron productos de financiamiento, mientras que el volumen para el total de empresas creció 83% en el primer trimestre del corriente año, por arriba de la nominalidad de precios en la economía, lo que indica que "hay un crecimiento real en cantidad de actores y financiamiento gestionado", detalló Cosentino.

"Estamos permanentemente incrementando la participación de las pymes en el mercado de capitales", aseguró el titular de la CNV, durante la presentación virtual de un informe de la evolución del financiamiento en el primer trimestre del año.

A su vez, destacó la autorización de creación de nueve programas Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) de ETF (Exchange Traded Funds), que son activos representativos de valores negociables no autorizados para su oferta pública en el territorio nacional.

"Esto es una novedad en el mercado argentino ya que permite diversificar la oferta de productos, ofrecer nuevas opciones a los inversores y crear nuevo volumen transaccional. Seguimos evaluando la dinámica de estos productos y seguramente haya novedades en los próximos meses vinculadas a los Cedears", apuntó Consentino.

En total fueron 13 las empresas emitieron ON en pesos por un monto de $ 25.542 millones en el primer trimestre de 2022, mientras que otras 13 firmas emitieron ON en dólares por casi U$S 500.000 y una compañía emitió títulos ajustados por UVA por $ 5,7 millones.

En el Régimen Pyme se colocaron diez ON por $ 638 millones y cinco por U$S 31 millones, de los cuales el 12% del monto colocado en dólares fueron bajo los “lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” a un plazo de 10 años.

Por otra parte, Cosentino destacó la puesta en funcionamiento de Hub de innovación, junto a la Cámara Fintech y otros actores del sector privado que cuenten con proyectos de tecnologías de servicios y/o productos financieros, en el ámbito del mercado de capitales de las iniciativas de tecnología cripto y blockchain.

"Venimos trabajando con los distintos mercados y actores de la esfera bursátil y tenemos un tándem de iniciativas bien interesantes, que nos van a permitir avanzar en una política de promoción de productos y activos que pretendan llegar a la oferta pública, que es nuestro ámbito de competencia, que incorporen los conceptos de cripto y blockchain y esta dimensión de tecnología y negocios", dijo el presidente de la CNV.

También destacó el trabajo que se está haciendo para modificar a la normativa vigente con el propósito de atraer a las empresas de tecnología y del conocimiento.

"Hay una constelación de startups de distinta naturaleza que incorporan mucho conocimiento y valor desde la innovación. Son empresas que muchas veces tienen que lidiar con restricciones importantes a la hora de acceder al crédito, por ser empresas sin historia y que no cuentan con los colaterales que los bancos exigen. Ahí el mercado de capitales tienen un rol importante", dijo Consentino.

Y agregó: "Nuestro rol es ser promotor de mercado. Por eso estamos trabando vehículos de financiamiento a medida, en vehículos de capital de riesgo que apunten a financiar emprendimientos de esta naturaleza, a empresas nuevas y con mucha posibilidad de crecer".

Actualmente, la industria de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) administra un patrimonio total de $ 4,2 billones distribuidos en aproximadamente 652 fondos, de los cuales 48 son fondos pyme que captan recurso del mercado por $ 133.000 millones exclusivo para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

Con información de Télam