Un fallo histórico en Estados Unidos ilusiona a trabajadores de apps de deliverys

Se trata de una ley pionera en Estados Unidos, que hasta ahora eran tratados como contratistas independientes y no como empleados en relación de dependencia. Cuál es la situación en Argentina.

El juez interino de la Corte Suprema de Nueva York Nicholas Moyne rechazó una propuesta de las empresas Uber, DoorDash y Grubhub para bloquear la ley que fija un salario mínimo para los trabajadores de plataformas de delivery. Así, la normativa entrará en efecto. Hasta ahora, los trabajadores de estas compañías eran tratados como contratistas independientes y no en relación de dependencia. La noticia llega mientras en Argentina se conoció un proyecto para sumar derechos a estos obreros.

El pago de un salario mínimo a los repartidores ya había sido aprobado por la justicia neoyorquina el 12 junio, pero una presentación judicial frenó su aplicación. Las firmas argumentaban que esta propuesta subiría los costos de los restaurantes e impactarían en los consumidores.

El fallo del juez Moyne ordenó que las empresas Uber Technologies Inc. (UBER), DoorDash Inc. (DASH) y Grubhub Inc. tendrán que pagar a los repartidores de comida que trabajen en la ciudad de Nueva York casi 18 dólares por hora trabajada. La resolución también indica que, en caso de que se pague por envío, el minuto trabajado costará 50 centavos de dólar.

De qué trata el proyecto que busca beneficiar a los deliverys de Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats en Argentina

La ministra de Trabajo de Argentina, Raquel "Kelly" Olmos, había anticipado la presentación de un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de expandir los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales. En una entrevista con El Destape Radio, la ministra destacó que esta iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre su ministerio y el de Economía, dirigido por el candidato presidencial Sergio Massa.

"Reconocemos que se autodenominan como trabajadores independientes que utilizan sus propios activos. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos", explicó la ministra Olmos y reveló que, junto con Massa, están cerca de enviar al Congreso el proyecto de ley que beneficiará a los trabajadores de plataformas digitales.

Según un estudio del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) realizado en 2020, se estima que había alrededor de 160.000 trabajadores de plataformas digitales en todo el país. En mayo, un grupo de diputados nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley en el Congreso que propone la creación de un Registro Nacional Único y obligatorio para trabajadores de plataformas de aplicaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El proyecto también denuncia que los trabajadores deben comprar todos los suministros necesarios para poder trabajar y carecen de derechos laborales básicos, como límites a las horas de trabajo, aguinaldo y vacaciones. La diputada María Rosa Martínez, quien lidera esta propuesta, enfatizó la precariedad en la que trabajan estos empleados y la falta de protección estatal.