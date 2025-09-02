SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en septiembre 2025

Cuánto cobro SUAF en septiembre ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir de septiembre de 2025 rige un aumento del 1,9% en las Asignaciones Familiares (SUAF). El ajuste se aplica de manera automática en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio. El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) está destinado a trabajadores registrados en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo.

Un punto central a tener en cuenta es que ningún integrante del grupo familiar puede superar el tope máximo individual de ingresos fijado por ANSES. Además, la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya se puede presentar en forma digital, lo que simplifica los trámites para las familias beneficiarias.

Cuánto cobro de SUAF ANSES

ANSES: requisitos para acceder al SUAF en septiembre

Tener un vínculo laboral formal (trabajadores registrados en relación de dependencia, monotributistas o trabajadores rurales).

Ser titular de la Prestación por Desempleo o de determinadas prestaciones contributivas de ANSES.

Cumplir con los topes de ingresos familiares establecidos por tramos.

Que ninguno de los integrantes del grupo familiar supere el tope individual máximo.

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la base de ANSES.

ANSES: nuevos montos del SUAF en septiembre

Asignación por Hijo

Ingresos hasta $874.426 : $57.540,80

Ingresos entre $874.426,01 y $1.282.433 : $38.810,38

Ingresos entre $1.282.433,01 y $1.480.614 : $23.469,49

Ingresos entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Asignación por Hijo con Discapacidad

Hasta $874.426 : $187.371,66

Entre $874.426,01 y $1.282.433 : $132.551,52

Desde $1.282.433,01: $83.656,52

Asignación por Cónyuge

Con ingresos familiares hasta $4.023.266: $13.952,99

Asignación por Prenatal

Los valores son equivalentes a la Asignación por Hijo y dependen del tramo de ingresos del grupo familiar.

ANSES: cuánto se paga de SUAF en septiembre

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento : $67.071,88

Adopción : $401.069,81

Matrimonio: $100.435,08

Asignación por Maternidad

En este caso no existe tope de ingresos. El valor de la prestación se calcula de acuerdo con la remuneración bruta de la trabajadora al momento de iniciar la licencia.

Cómo saber si corresponde cobrar el SUAF en septiembre 2025

Los titulares pueden verificar en línea si les corresponde alguna de las Asignaciones Familiares. Para hacerlo, deben:

Ingresar al sitio oficial de Mi ANSES. Acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Consultar la sección de Asignaciones, donde figuran el tipo de prestación, el lugar de cobro y la fecha asignada.

Los pagos se realizan según la terminación del DNI del beneficiario y los plazos para retirar el dinero se informan en el calendario mensual de ANSES.