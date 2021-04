La titular de ANSES, Fernanda Raverta, hizo referencia a la ayuda económica que brindará el Gobierno a los sectores más vulnerables frente a la segunda ola de coronavirus y confirmó cuándo se va a pagar el bono de 15 mil pesos, que anticipó Alberto Fernández.

Luego de anunciar las nuevas restricciones en el AMBA, el Presidente contó que pagarán un bono de 15 mil pesos a beneficiarios de las asignaciones familiares, por hijo y por embarazo. Además se pagará a los monotributistas de las categorías A y B que reciban la asignación.

Cuándo y cómo se pagará el bono

En diálogo con Radio 10, Raverta confirmó que el bono comenzará a pagarse a partir del 26 de abril. Asimismo, destacó que "quienes vivan en el AMBA y cobren la Asignación Universal de carácter alimentario, recibirán los 15 mil pesos automáticamente". "No te muevas de tu casa porque no tenés que hacer nada", afirmó la titular de la ANSES, remarcando la necesidad de que las personas no salgan de su casa para hacer tramites o para poder recibir el dinero.

Además, aclaró que "la ayuda es de 15 mil pesos independientemente de la cantidad de chicos en la familia" y que "está dirigido también a los monotributistas A y B, personas que viven con muy poco ingreso, con chicos menores de 18 años".

Como punto importante, Raverta aclaró que el cronograma de pago de este bono será distinto al de la Asignación. Es decir, que la plata se depositará en una fecha diferente. "Si teníamos que esperar al cronograma, teníamos que empezar en mayo y como la emergencia es ahora, construimos con calendario de pagos alternativo".

Cronograma de pago

Las personas que terminen con el DNI en número 0 empezarán a cobrar el 26 de abril y luego, irá en orden hasta los DNI terminados en 9. Solamente se cobrará los días hábiles.

¿Se podría ampliar el pago del bono?

La titular de Anses no descartó que el pago del bono de 15 mil pesos se extendiera a otras áreas del país que también se vieran afectadas por las restricciones: "Esto podría llegar a ampliarse a otros distritos. Ya aprendimos que la pandemia no golpea a todos en el mismo momento ni de igual manera", agregó.

El Presidente había adelantado el valor de la suma y que se "abarca a las categorías más bajas porque a esas personas se les puede complicar un poco las cosas teniendo en cuenta que se cierran actividades" y para la zona del AMBA que se encuentra con restricciones más duras por la segunda ola de contagios.

Ante ese lineamiento, Raverta detalló que el monto podrá ser percibido por única por beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un universo comprendido por madres y niños en "un 94%", y los titulares de las Asignaciones Familiares "que sean monotributistas de las categorías A y B".

Estos $15 mil estarán disponibles desde el lunes 26 de abril "con el calendario que empieza con terminación del DNI en 0". "La idea de esta medida es que casi un millón de personas puedan acceder a esta ayuda económica en momento bien complejo", resaltó la funcionaria.