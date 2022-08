Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, AUH y Tarjeta Alimentar este martes 9 de agosto

El organismo previsional dirigido por Fernanda Raverta avanza con el calendario de pagos de agosto de 2022 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos del mes de agosto para las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación Familiar por Hijo, las Asignaciones por Prenatal y Prematernidad, las Asignaciones de Pago Único, las Pensiones No Contributivas, las Asignaciones Familiares de PNC y la Prestación por Desempleo.

En este marco, el organismo dirigido por Fernanda Raverta detalló qué beneficiarios cobran este martes 9 de agosto jubilados y pensionados con haberes que no superan los $42.178, Asignación Universal por Hijo, asignaciones de Pensiones No Contributivas y asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento.

Jubilaciones y pensiones que no superan los $42.178

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $ 42.178 con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 1 cobran este martes por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó, en tanto, que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 hoy tendrán depositado el dinero que podrán extraer con su tarjeta de débito.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Mientras que las mujeres que reciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI culminado en 0 y 1 este martes tendrán disponible el monto fijado en ese programa asistencial.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas de este mes de agosto que comenzaron a abonarse desde este lunes continuarán hasta el 12 de septiembre de 2022.

Jubilaciones en agosto: más de un millón de beneficiarios que cobran la mínima recibirán una suma adicional

Por un artículo de la ley 27.426, los jubilados que cobran el haber mínimo y realizaron los 30 años de aporte recibirán en agosto una suma aproximada a los $ 1.700 que permiten alcanzar el 82% del salario mínimo, vital y móvil. El beneficio alcanzará a más de un millón de personas que forman parte del sistema previsional y que cobraban un monto inferior al que fija la ley.

El artículo 125 bis de la ley establece: "El Estado nacional garantiza a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, instituido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y sus modificatorias vigente en cada período". Por ende, hay jubilados que deberán cobrar un adicional para llegar a ese monto.

El haber mínimo para los jubilados y pensionados es de $ 37.525, pero el salario mínimo se actualizó en agosto y llegó a los $ 47.850. Así, el pago de la erogación adicional será de $ 1.712 para trepar al equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. Se espera que alrededor de 1.100.000 jubilados perciban en agosto un total de $ 39.237.

Quienes accedieron al cobro de sus haberes por aplicar a una moratoria y no realizaron los 30 años de aportes no serán alcanzados por el aumento. Según el calendario que difundió la Anses, el lunes 8 de agosto comenzarán a pagarse las jubilaciones y pensiones que no superen los $ 42.178 a titulares con DNI terminados en 0.

Por otra parte, a mediados de agosto, el organismo previsional anunciará un aumento de las jubilaciones y todas las prestaciones para el mes de septiembre. Mediante el índice contemplado en la ley sancionada a fines del 2020, los haberes deberán actualizarse en proporciones iguales al resultado de la variación interanual salarial del segundo trimestre y por la recaudación tributaria de Anses.

De esta manera, millones de beneficiarios del sistema previsional (Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, asignaciones de pago único, pensiones no contributivas y la Prestación Universal por Adulto Mayor) percibirán un incremento que sería cercano al 15%. Se trata del tercer aumento del año, que se sumará a las subas del 12,28% en marzo y 15% en junio: los haberes y prestaciones sociales subieron un 29,12% en lo que va de 2022.