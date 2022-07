Cuándo cobro Anses: asignaciones y pensiones este jueves 7 de julio

El organismo informó las fechas de pago para el mes de julio. Este viernes comienza el cobro de jubilaciones y pensiones que no superen los $ 42.178.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos para el mes de julio. Este jueves, cobrarán los beneficiarios de Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, de Desempleo Plan 2 y 3 y también los titulares de Pensiones no Contributivas.

En tanto, las jubilaciones y pensiones que no superen los $ 42.178 comenzarán a abonarse el viernes 8 de julio a titulares con DNI terminado en 0, según el cronograma difundido por la Anses. Mientras que el mismo viernes 8 de julio se depositará el dinero asignado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo a los beneficiarios con documento concluido en 0.

Pensiones no Contributivas

Desde Anses buscan acompañar a personas que no cuentan con trabajo formal ni cobertura previsional. Se puede acceder a Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos y Pensión no Contributiva por Vejez. Los titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 8 y 9 cobrarán este jueves por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes.

Asignaciones de Pago Único (APU)

Desde el 7 de junio hasta el 12 de julio se pagará la primera y segunda quincena de las Asignaciones de Pago Único (APU) para todas las terminaciones de documento.

El organismo previsional detalló que las Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento de la primera quincena de este mes continuarán entre el 11 de julio y el 11 de agosto de 2022, en tanto, las de la segunda quincena se abonan entre el 21 de julio y el 11 de agosto de 2022.

Prestación por Desempleo Plan 2 y 3

Los trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, pueden acceder a un cobro mensual y conservar su obra social y las asignaciones familiares. La Prestación por Desempleo Plan 2 y 3 se acreditará a partir de este 6 de julio hasta el 12 de julio para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de junio hasta el 12 de julio se pagarán las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento.