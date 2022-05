En medio del debate por retenciones, Domínguez insiste en aumentar la producción

El ministro subrayó la necesidad de "desarrollar las capacidades y recursos" de la Argentina para potenciar la producción. El Presidente había remarcado la necesidad de discutir que hacer con los derechos de exportación.

Mientras el Gobierno se debate qué hacer con las retenciones, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, volvió a remarcar la importancia de los países productores de alimentos en el actual contexto. En ese marco, subrayó la necesidad de "desarrollar las capacidades y recursos" de la Argentina para potenciar la producción.

"Tenemos que desarrollar todas las capacidades y recursos que tenemos como país. El mundo necesita alimentos y quien tiene alimentos y proteínas tiene el principal recurso que la humanidad demanda", sostuvo Domínguez al participar de un encuentro de "Jóvenes y Comunidades Rurales en Alternancia" en Yapeyú, Corrientes. En esa dirección, Domínguez ponderó que "nosotros tenemos tierra y tenemos agua dulce y además, un componente que nos hace diferentes: nuestro sistema educativo".

"La única manera de que nos vaya bien a todos es trabajar y producir, organizarnos para defender nuestros intereses", consideró el ministro. En el marco de la visita a Corrientes, también se realizó la primera jornada de trabajo del Plan Nacional para la Ganadería Argentina (Plan GanAr) en la ciudad capital.

Al respecto, el subsecretario de Ganadería y Producción Animal, José María Romero, sostuvo que "es un Plan abierto, y es estamos recibiendo inquietudes. Tenemos todo el potencial para crecer en nuestra ganadería" y subrayó que "es una iniciativa destinada a los 230 mil productores ganaderos del país".

Qué dijo Alberto Fernández sobre las retenciones

"No creo en las derrotas épicas. Son derrotas. Ahí está la dignidad del buen juego", sostuvo el presidente Alberto Fernández respecto de la posibilidad de que sea aprobada una ley en el Congreso para adecuar las alícuotas en el actual escenario de precios récord de los alimentos. Para el mandatario, la cuestión "no tiene nada que ver con mandar una ley para que no salga". No obstante, reiteró que le "encantaría que se dé un debate con la oposición sobre qué hacemos".

En una entrevista radial, el Presidente anticipó que "es muy posible que sigan subiendo los alimentos". " Me gustaría que pudiéramos dar un debate con la oposición porque es muy probable que los precios sigan subiendo y esto repercute en los salarios. Si no quieren retenciones, ¿qué es lo que proponen?", sostuvo el mandatario tras lo cual afirmó no conocer ninguna propuesta concreta del sector.

"Las retenciones son derechos a la exportación y la Argentina los tuvo siempre, pero después de la crisis de 2008 se convirtió en un tema tabú del que no se puede hablar. Creo que las retenciones son una posible solución pero se niegan a discutirlo", sostuvo a radio La990.