El presidente de Morixe destaca medidas oficiales para aumentar producción y consumo de alimentos

(Por Leandro Selén) El presidente de Sociedad Comercial del Plata (SCP) y Morixe Hermanos, Ignacio Noel, destacó las medidas tomadas por el Gobierno en el último año para aumentar la producción y el consumo de alimentos, y afirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es positivo porque evita que la Argentina caiga en una cesación de pagos con el organismo.

Noel, en una entrevista con Télam, remarcó la implementación del Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones, que permitió a SCP iniciar la construcción de una planta de papas prefritas congeladas en Mar del Plata.

También puso de relieve el fideicomiso del trigo impulsado por la Secretaría de Comercio Interior para garantizar abastecimiento y precio al consumidor.

A continuación los principales tramos de la entrevista:

Télam: ¿Cuándo comenzó a cobrar forma el proyecto de construcción de la planta de papas prefritas?

Ignacio Noel: Venimos trabajando hace tiempo localmente. En 2019 nos asociamos con la empresa Lamb Weston, que es la número uno de Estados Unidos en proyectos de papa congelada. Es una empresa que vende sus productos en 110 países y emplea a más de 8.000 personas a nivel global. Lo que produce es la papa que uno consume como frita cuando va a una cadena de comidas rápidas. Son papas prefritas congeladas. Por día, en estos 110 países, se venden 80 millones de porciones.

T.: ¿Cuál es el atractivo que Lamb Weston vio para invertir en Argentina?

I.N.: Básicamente, lo que a ellos les motiva es que Argentina tiene muy buenas condiciones para la producción de la materia prima, y que el proyecto apunta a la exportación. Argentina está bien abastecida en este producto, y hoy ya es exportadora. Hay tres fábricas. Una de ellas es nuestra y está ubicada en Munro (Buenos Aires), también en sociedad con Lamb Weston, y emplea 300 personas. El proyecto nos excedía como empresa en cuanto al tamaño, y fuimos a buscar una asociación estratégica en 2019.

T.: ¿Accedieron al Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones?

I.N.: Sí, ya veníamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo en este régimen para para proyectos de inversión orientados a la exportación, y cuya inversión sea superior a los US$ 100 millones. Se otorgan distintos tipos de beneficios para atraerlas (como la libre disponibilidad del 20% anual de las divisas obtenidas durante 15 años). Este es el primer caso de una inversión que recibe la inclusión en este régimen. El 100% de lo que se produzca se va a exportar, es una inversión de US$ 200 millones, con lo cual supera largamente el límite puesto por el decreto 234 que lo creó. Estas medidas del Gobierno ayudan a que vengan estas inversiones al país.

T.: ¿Cómo afecta al sector productor de alimentos la invasión de Rusia en Ucrania?

I.N.: El conflicto lo que generó es una disparada en el precio de los commodities, particularmente el trigo porque Rusia y Ucrania son los principales exportadores a nivel mundial. Y ese es el impacto principal para la industria productora de alimentos como la nuestra, que usamos trigo como materia prima.

T.: ¿Qué evaluación hace de la respuesta del Gobierno al aumento de las materias primas?

I.N.: Se tomó una medida muy importante que es el fideicomiso para la harina que va al consumidor final, para el paquete de kilo. Es una medida acertada, y entiendo que eso debería cubrir al abastecimiento y preservar los precios, salvo que algo imprevisible ocurra, porque no se sabe qué va a pasar con el conflicto ni cuándo va a terminar. Pero en lo que refiere a la harina para el consumidor, con esta medida que se tomó está bien cubierta la situación de abastecimiento y precios. Donde hay que ver cómo evoluciona, es en el mercado que atiende las panaderías, en la bolsa de cinco kilos.

T.: ¿Cómo es la situación en ese mercado?

I.N.: No hubo una medida similar a la que se tomó para el consumo masivo, y eso afectó la fluidez de abastecimiento en ese mercado. Es un mercado donde hubo un aumento del trigo muy grande y la oferta se retrajo. Quienes tienen trigo, cuando empezaron a ver que había problemas para exportar de Rusia y Ucrania, y los precios comenzaron a subir, retrajeron la oferta. Habrá que ver si hay que tomar algún tipo de medida para que vuelva a funcionar bien. Lo que se hizo con el paquete de kilo de harina es acertado y una buena medida. No hubo problemas de abastecimiento.

T.: ¿Qué piensa del acuerdo con el FMI?

I.N.: Es positivo no llegar a un default claramente, en la medida que Argentina dé señales de previsibilidad, sin quitarle trascendencia a la magnitud de la deuda con el FMI. Con o sin esa deuda, Argentina viene arrastrando problemas desde hace décadas y que se fueron profundizando a través del tiempo. La pobreza no nació porque el Fondo nos prestó la plata. No responsabilizo a un gobierno u otro, sino que es un problema de décadas. No es que cuando le pagamos todo al Fondo los problemas desaparecieron. Los problemas de Argentina son de gestión de los argentinos.

