Fuerte impacto económico de las actividades al aire libre, en particular tras la pandemia

El impacto económico de las múltiples actividades deportivas que se desarrollan al aire libre se potenció tras la pandemia, destacaron desde la Aicacyp, entidad integrada por los industriales y comerciantes de los rubros del sector.

El turismo es una de las actividades económicas más importantes del país, cuya geografía permite la realización múltiples actividades de esparcimiento al aire libre, destacaron desde la entidad.

En los primeros tres trimestres de 2022 los argentinos realizaron 49,4 millones de viajes dentro del país, una cifra equivalente a la totalidad de los registrados en 2018 y 2019, según la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) publicado por el Ministerio de Turismo y Deporte.

Todo esto representó aproximadamente US$ 4.600 millones generados por el turismo, monto del cual una parte importante corresponde a las actividades al aire libre, como senderismo, cicloturismo, caza, pesca deportiva, camping, náutica, deportes de nieve y avistaje de flora y fauna, entre otras.

A este movimiento económico hay que sumarle el impacto del equipamiento necesario para realizar estas actividades.

Una de estas actividades es el camping, con 4,6 millones de argentinos que la realizan, 40% una vez al año y 44% entre dos y cinco veces, lo que significa unas 12 millones de salidas.

En el caso del consumo de productos para camping, en 2022 ingresaron al país 439 mil carpas de todo tipo que sumadas a las nacionales llevan esa cifra a superar las 500 mil unidades vendidas, el doble que en 2019, por unos US$ 30 millones.

Si se le suman el resto de los implementos necesarios para el camping, se alcanzan cifras de magnitud: 51,3% de los encuestados adquirió estos productos en el último año, porcentaje equivalente a más de dos millones de personas.

Durante 2022 ingresaron al país más de 30.000 bicicletas para mountain bike que generan ventas minoristas por alrededor de US$ 18 millones ($7.200 millones).

La pesca deportiva, mercado abastecido por un millar de comercios en todo el país, refleja este movimiento económico: En 2022 ingresaron al país más de 760 mil cañas y más de 780 mil reeles de pesca; y 40% de los pescadores cambió la caña o el reel; sumando anzuelos, plomadas y nylon, se generó un movimiento económico de alrededor de US$ 50 millones en comercios de todo el país.

De acuerdo a una encuesta realizada por la entidad, se realizan en el país unos 42 millones de salidas de pesca anuales, 51% de ida y vuelta en el día, 40% en fines de semana y 9% de hasta una semana, lo que equivale a unos 50 millones de pernoctes.

Considerando la suma de $5.000 como gasto diario promedio del turismo según la EVyTH, el pescador derrama en las economías locales unos US$ 1.200 millones.

En tanto, dentro de las actividades que en particular realizan los turistas extranjeros, está la caza: además de pagar las licencias obligatorias, un cazador extranjero que viene a la Argentina gasta en promedio diario entre US$ 300 y 500 (que incluye el servicio de la cacería, organizado por un coto, un alojamiento con pensión completa, etc).

Sólo en La Pampa, donde se declaró de interés turístico el turismo cinegético, se expidieron en 2022 un total de 877 licencias de caza; con una estadía promedio de tres días, los turistas extranjeros dejaron en La Pampa más de un millón de dólares.

Con información de Télam