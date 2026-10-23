Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo se paga y cómo calcularlo

Con la llegada de fin de año, los trabajadores en relación de dependencia se preparan para recibir el aguinaldo de diciembre de 2026, correspondiente a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Se trata de un ingreso adicional establecido por ley que se paga dos veces al año y cuyo monto depende del salario percibido durante el semestre.

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De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la segunda cuota del aguinaldo debe pagarse hasta el 18 de diciembre, aunque la normativa contempla un margen adicional de cuatro días hábiles para completar la liquidación.

Para calcularlo, se toma como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el período comprendido entre julio y diciembre. Sin embargo, existen particularidades para quienes no trabajaron durante los seis meses completos o tuvieron ingresos variables.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre de 2026

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el Sueldo Anual Complementario se abona en dos cuotas anuales:

Primera cuota: hasta el 30 de junio.

Segunda cuota: hasta el 18 de diciembre.

En 2026, el 18 de diciembre cae viernes. Por lo tanto, esa es la fecha legal de vencimiento para el pago de la segunda cuota. No obstante, la legislación contempla un plazo de hasta cuatro días hábiles adicionales, por lo que, de aplicarse ese margen, el depósito podría realizarse hasta el jueves 24 de diciembre. Algunas empresas pueden adelantar el pago según sus políticas internas o los acuerdos establecidos con los trabajadores.

Lo que tenés que saber sobre el aguinaldo

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre de 2026

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para la segunda cuota de 2026, el período considerado comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

La fórmula general es: Aguinaldo = mejor remuneración mensual del semestre ÷ 2

Por ejemplo, si un trabajador tuvo un salario bruto de $1.500.000 como mejor remuneración mensual entre julio y diciembre, le corresponderá un aguinaldo bruto de $750.000. Es importante aclarar que el cálculo se realiza sobre la remuneración bruta y no sobre el salario neto o de bolsillo. El importe efectivamente depositado puede ser menor por los descuentos que correspondan.

Cuánto se cobra de aguinaldo según el sueldo

A modo de referencia, estos son los montos brutos del aguinaldo para distintos niveles salariales, suponiendo que el trabajador prestó servicios durante todo el semestre.

Mejor sueldo bruto del semestre Aguinaldo bruto $800.000 $400.000 $1.000.000 $500.000 $1.200.000 $600.000 $1.500.000 $750.000 $1.800.000 $900.000 $2.000.000 $1.000.000 $2.500.000 $1.250.000 $3.000.000 $1.500.000

Los importes son ilustrativos y no incluyen los descuentos legales ni posibles particularidades de cada liquidación.

Cómo calcular el aguinaldo si no trabajaste todo el semestre

Los empleados que ingresaron a una empresa después del 1 de julio o finalizaron su relación laboral antes del cierre del semestre también tienen derecho a cobrar el aguinaldo proporcional al tiempo trabajado. En estos casos, el cálculo debe considerar los días efectivamente comprendidos en la relación laboral durante el semestre.

La fórmula de referencia es: Aguinaldo proporcional = (mejor remuneración mensual ÷ 2) × (días trabajados en el semestre ÷ días totales del semestre)

Por ejemplo, si una persona trabajó tres de los seis meses del semestre y su mejor sueldo bruto fue de $1.200.000, el aguinaldo proporcional será de aproximadamente $300.000. El importe exacto puede variar según las fechas de ingreso o egreso y los conceptos remunerativos correspondientes.

Cuándo se paga el aguinaldo

Qué conceptos se incluyen en el cálculo del aguinaldo

Para determinar el SAC se considera la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre, incluyendo los conceptos de naturaleza remunerativa. Entre ellos pueden encontrarse:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Premios remunerativos.

Adicionales por antigüedad.

Otros conceptos remunerativos previstos en el convenio colectivo.

En cambio, las sumas de carácter no remunerativo no se incorporan automáticamente al cálculo, salvo que una norma o acuerdo aplicable establezca un tratamiento específico.

¿Se cobra aguinaldo durante las vacaciones o una licencia?

El derecho al aguinaldo se mantiene durante las vacaciones pagas y las licencias remuneradas, dado que estos períodos forman parte de la relación laboral y generan remuneraciones que deben considerarse según su naturaleza. Sin embargo, determinadas licencias o períodos sin remuneración pueden modificar el cálculo proporcional del SAC.

En particular, durante la licencia por maternidad cubierta mediante una asignación familiar, el tratamiento del aguinaldo difiere del correspondiente a los meses de salario habitual.

Qué pasa si la empresa no paga el aguinaldo en diciembre

El Sueldo Anual Complementario es un derecho laboral y su pago es obligatorio para los trabajadores alcanzados por la normativa. Si el empleador no deposita la segunda cuota dentro del plazo correspondiente, el trabajador puede solicitar una explicación al área de Recursos Humanos o a la empresa y, de persistir el incumplimiento, realizar un reclamo por las vías laborales correspondientes.

Para verificar la liquidación, es recomendable revisar los recibos de sueldo del semestre e identificar cuál fue la mayor remuneración mensual.