El precio de la soja cotiza por sobre US$ 650 la tonelada, su valor más alto en la historia

El contrato por la oleaginosa superó el récord registrado en 2021. El principal complejo exportador del país en el último año fue el sojero, que alcanzó en total despachos al exterior por más de U$S 23.000 millones.

El contrato de julio de la soja cotizaba pasada la media rueda en el mercado de Chicago en US$ 652,19 la tonelada tras subir 1,97% respecto al cierre de este miércoles. De esta manera, alcanzaba así su precio más alto en la historia.

La posición de más cercano vencimiento de la oleaginosa superaba pasado el mediodía la marca histórica de los U$S 650,74 del 4 de septiembre de 2012, tras cuatro sesiones consecutivas al alza. Según fuentes del mercado, las subas se fundamentan en la expectativa de los operadores en ver mañana un nuevo ajuste de las existencias finales estadounidenses 2021/2022 en el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

"Esta posibilidad la sustentan las buenas ventas de las semanas precedentes y en la ralentización de las exportaciones de Brasil", señaló la corredora de granos Granar. Asimismo, China importó un 20% más de soja en mayo respecto del mes previo, mientras llegaban cargamentos retrasados. El gigante asiático ya salió del peor momento de la pandemia del coronavirus, lo cual hace prever una mayor demanda.

Cuál es la importancia de la soja en Argentina

El principal complejo exportador del país en el último año fue el sojero, que alcanzó en total despachos al exterior por U$S 23.719 millones y superó en un 62% la marca del 2020. Se trató del mejor desempeño de la historia, contra el récord previo del 2014, con US$ 20.814 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según los datos disponibles, el complejo soja significó el 30% de las exportaciones en 2021, alcanzando su mayor proporción desde el 2016 (33% en aquel año). En este sentido, para el 2022, la última proyección de exportaciones de los principales productos agroindustriales se ubica en los U$S 41.499 millones, U$S 3.450 millones por encima del 2021.

En concreto, la harina de soja (principal producto de exportación) traería al país U$S 12.390 millones; el aceite de soja, U$S 8.176 millones; el poroto, U$S 1.738 millones; y el biodiésel, U$S 1.705 millones.

Con información de Télam