El Gobierno aprobó la fusión entre Syngenta y Nidera: clave en el negocio del aceite y la harina

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia recomendó a la Secretaría de Comercio aprobar la compra de la empresa Nidera por parte de Syngenta. El aval llegó luego de una serie de condicionamientos para evitar la conformación de una posición dominante en el negocio del girasol.

Finalmente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) recomendó a la Secretaría de Comercio aprobar la compra de la empresa Nidera Seeds Argentina por parte de Syngenta Crop Protection, al encontrar un tercer jugador como actor de compra, Nuseed. Tras haber objetado el proceso de fusión por la posible constitución de una posición dominante sobre un mercado sensible en materia agropecuaria, ahora el Gobierno aceptó la propuesta de desconcentración hecha por Syngenta para confirmar la operación.

El compromiso busca evitar la conformación de un monopolio en la Investigación y Desarrollo (I&D), la producción y la comercialización de semillas de girasol, en tanto la operación original implicaba la integración entre la primera (Syngenta) y la segunda (Nidera) empresa especializada en los ítems mencionados, con una participación superior al 60% del mercado. Solo resta que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, ponga la firma para que el cruce de contratos se ponga en funcionamiento, aunque no deberían producirse demoras luego del dictamen emitido por la CNDC.

Tras la adquisición a nivel internacional de la empresa de semillas de Cofco International Protection AG por parte de Syngenta, esta última pasó a controlar en el mercado local a la empresa Nidera Seeds Argentina S.A.U. Ambas compañías están presentes de forma preponderante en la actividad de investigación y desarrollo de variedades e híbridos de soja, trigo, maíz y girasol, así como la producción de las semillas y su posterior comercialización.

En el informe de objeción publicado por la comisión en mayo del 2021, se destacó que de aprobarse la operación, Syngenta y Nidera hubieran alcanzado alrededor del 60% del mercado de semillas de girasol, aumentándose significativamente el poder de mercado de las empresas fusionadas. En efecto, Syngenta lidera el mercado argentino en la comercialización de semillas y detenta entre el 40% y 45% de las operaciones, respectivamente. Nidera, por su parte, es la segunda operadora del mercado con entre el 15% y el 20% de participación.

Cabe resaltar que las semillas de girasol que se producen en Argentina se destinan en un 90% al crushing (aplastante) para la elaboración de aceites y harinas. En tanto que un 5% se destinan a las exportaciones, y el 5% restante para semillas y balanceados. De esta forma, la incidencia en la formación de precios de lo que hubiera significado el proceso de fusión inicial habría sido determinante. La operación de desconcentración para completar el trato entre las partes fue resuelta tras que la confirmación del ingreso de Antonio Aracre (exCeo de Syngenta) al Gobierno como asesor presidencial.

A qué acuerdo llegó Syngenta para fusionarse con Nidera

A través de la desconcentración comprometida, Syngenta se desprendió de los siguientes activos, todos vinculados con el negocio de semillas de girasol:

-El banco de germoplasma adquirido a Nidera, adaptado localmente en todos los estadios —líneas pre-comerciales y comerciales para su uso en Argentina—, el cual incluye cinco híbridos comerciales focalizados en el mercado local y un híbrido pre-comercial.

-El inventario de semillas del híbrido comercial Paraíso 1800 CL PLUS (SN33057) existente al 24 de junio de 2022.

-El inventario de semillas de todos los híbridos comerciales que forman parte del germoplasma que Nidera no haya comercializado al 28 de febrero de 2023.

-El inventario de semillas parentales para poder producir Paraíso 102 CL, Paraíso 1600 CL Plus, Paraíso 1500 CL PLHO, Aromo 105 CL y Paraíso 1800 CL PLUS (SN33057) existente al 24 de junio de 2022.

-El know-how (conocimiento específico) del germoplasma, el cual incluye pedigríes (documento que analiza las relaciones genealógicas), datos históricos de pruebas y reproducción (incluyendo resultados de rendimiento y calidad), fórmulas de investigación de producción (densidades de plantas, fertilización, divisiones de plantación, porcentual de machos y hembras), comportamiento de parentales e híbridos en diferentes circunstancias, capacidad de cruzamiento de líneas dentro del banco de germoplasma.

-La propiedad intelectual del germoplasma.

-Las marcas Super Paraíso y el nombre comercial Aromo.

Quién se suma al negocio

La empresa que adquiere dicho paquete de activos es la empresa Nuseed Global Innovation Ltd., presente en Argentina a través de Nuseed S.A. Esta firma se encuentra activa en investigación y desarrollo de semillas (en particular, de girasol y sorgo), así como en su producción y comercialización (en particular, de girasol, sorgo, maíz, carinata, mijo y colza).

A su vez, la compañía de origen australiano cuenta con un centro de investigación en la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, donde produce semillas de girasol y carinata. También posee un campo experimental ubicado en el km. 255 de la ruta 34 en Sunchales, que es hogar del Programa de Mejoramiento de Sorgo para Argentina y la región.

En el dictamen al que accedió El Destape, la CNDC consideró que "la unidad de negocios ofrecida por Syngenta contiene todos los componentes necesarios para que Nuseed S.A. se constituya en un competidor vigoroso y efectivo de la entidad combinada, de forma tal que se mantiene el nivel de competencia en el mercado de semillas de girasol".

Según el documento, el compromiso propuesto logra "eliminar los riesgos identificados por la CNDC en su informe de objeción, particularmente aquellos relacionados a potenciales conductas unilaterales posibilitadas y/o facilitadas a partir de la operación notificada, recomponiendo la estructura de la oferta en el mercado de semillas de girasol y mejorando la situación competitiva respecto de aquella que tendría lugar si la operación se llevara a cabo sin la desconcentración".