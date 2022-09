Puerta a puerta: AFIP redujo el tope para compras al exterior

El organismo redujo de u$s3000 a u$s1000 al valor máximo de productos recibidos del exterior mediante servicios postales privados (couriers).

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso este viernes reducir de 3000 a 1000 dólares al valor máximo de productos recibidos del exterior mediante servicios postales privados (couriers). La modificación fue dispuesta a través de la Resolución General 5260/2022 publicada en el Boletín Oficial y toma en cuenta el valor FOB de las mercaderías que puede recibir un mismo destinatario por vuelo.

La medida responde al “escenario económico actual y a fin de evitar la desnaturalización del régimen”, señala la normativa en sus considerandos. Asimismo, según la AFIP, como resultado del “fortalecimiento de acciones de control y fiscalización ejecutadas en los distintos régimen es de importación”, entre los cuales se encuentra la importación por couriers, se “detectaron irregularidades que derivaron en denuncias infraccionales y/o penales”.

Estos hechos, para el organismo tributario, evidenciaron “la necesidad de adoptar medidas tendientes al debido resguardo de la renta fiscal”. De esta forma, la resolución retrotrae el tope de envíos del sistema al que poseía al lanzarse en agosto de 2016 de 1000 dólares, el cual fue incrementado posteriormente a 3000 en 2018.

Este sistema de importaciones, dirigido especialmente para las compras al exterior mediante plataformas online, permite comprar –en envíos que no superen los 50 kilos de peso- hasta tres unidades de mercaderías para uso personal y no comercial. Los límites de peso y de unidades por envío no recibieron modificaciones en la disposición, y la reducción del tope aplica únicamente al valor de los productos. De la misma forma, el máximo de envíos por persona seguirá siendo de cinco compras anuales.

Por otro lado, la disposición también limita el valor FOB de las mercaderías a exportar a través del sistema a 3000 dólares por remitente. Anteriormente, podía superarse ese monto en el caso de envíos dirigidos a distintos destinatarios, siempre y cuando cada uno de ellos no superara los 1000 dólares.

Una avivada en cada puerta

La Aduana frenó nuevos ingresos de mercadería al país en forma irregular a través del régimen de courier e incautó productos por un monto estimado en 22,2 millones de pesos. Entre la mercadería, que provenía principalmente de China y Estados Unidos, se encontraron dispositivos de realidad virtual, placas para minado de criptomonedas, notebooks, cargadores de celulares, caños de escape de motos y repuestos de automóviles.

Este decomiso se agrega al operativo concretado el fin de semana, que detectó el ingreso en infracción de insumos de salud como endoscopios, bolsas de suero y jeringas, además de notebooks y más elementos de minado de criptomonedas. A raíz de controles físicos y documentales realizados a gran parte de los Prestadores de Servicios Postales Internacionales, la Aduana viene detectando el indebido uso del régimen que prestan los llamados "courier".

El ingreso buscaba evitar tanto la verificación necesaria como el control aduanero. El procedimiento fue realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP en sede del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y constató directamente la mercadería al momento de su ingreso al país, identificando gran cantidad de productos en infracción por incumplimiento al régimen y fraude marcario.

Las mercaderías encontradas consisten básicamente en máquinas para minado de criptomonedas, dispositivos para realidad virtual, placas de video, cargadores de celulares, notebooks y partes, caños de escape y repuestos de automóviles, hubs, circuitos electrónicos y barbijos, entre otros.