Aerolíneas Argentinas suspende la negociación salarial con los gremios

Aerolíneas Argentinas suspendió la negociación salarial con los gremios, lo cual disparó medidas de fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Desde el mediodía, en Aeroparque Jorge Newbery, los trabajadores llevarán a cabo una campaña de concientización junto a Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

La compañía le informó esta mañana de lunes a los gremios AAA -tripulantes-, APA -rampa y check in- y APLA -pilotos- que suspendió las citaciones para reuniones paritarias hasta que no se retiren las medidas de fuerza que tienen impacto directo en los pasajeros. Aerolíneas había retomado las conversaciones con estos gremios el último jueves, negociación que no registraba avances desde hacía más de dos meses. En ese encuentro participaron altos funcionarios del área de transporte y de la Jefatura de Gabinete junto a los secretarios generales de los gremios en conflicto.

"Esta reunión, que fue reclamada pública e insistentemente por el propio Pablo Biró, tuvo el objetivo de avanzar en una solución que evitara mayores perjuicios a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas", explicó la empresa. Asimismo, recordaron que el viernes se realizaron reuniones técnicas en el edificio corporativo de la compañía y se agendaron encuentros de seguimiento para esta semana.

Representantes de la compañía manifestaron su malestar ya que, pese a la reapertura de la mesa de trabajo, el gremio APLA "tomó la decisión de provocar la cancelación de cuatro vuelos internacionales" programados para este último fin de semana. "A pesar de contar con las herramientas para evitar estas cancelaciones, desde APLA hubo una manifiesta falta de interés y de voluntad en hacer que esos vuelos se operen", sumaron.

"Esta provocación irresponsable de las autoridades de APLA demuestra que el conflicto salarial es una excusa para las autoridades del gremio -no así para sus afiliados- para dar una batalla política personal. Y en este acto, arrastraron la posibilidad de continuar cualquier tipo de intercambio con los otros gremios a pesar de su voluntad de continuar las conversaciones", señalaron desde los gremios.

Cómo medida concientización, el personal afectado entrega volantes/stickers a los pasajeros para transmitir en persona el momento que estamos atravesando como trabajadores con una paritaria congelada y la amenaza directa a los puestos de trabajo con la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La consecuencia de la decisión de APLA de este último fin de semana fue que 2.178 pasajeros que tenían planificado viajar desde y hacia Cancún, Miami, Roma y Madrid no pudieron abordar sus vuelos y debieron ser reubicados con otros itinerarios. Como parte de las acciones paliativas, la compañía tuvo que recurrir a la contratación de vuelos chárter de otras empresas.