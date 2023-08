Prohíben salir del país a directivos de firma implicada en importación irregular de guantes de látex

La Justicia dispuso la inhibición general de bienes de la firma Guedula y la prohibición de salir del país a siete directivos de la compañía, "en orden a la posible configuración de conductas de contrabando y lavado de activos", luego de una denuncia de la Dirección General de Aduanas (DGA) por la importación de más de 10 millones de guantes de látex mediante una maniobra de triangulación financiera.

Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, quien ordenó la prohibición de salida del país de Damián Chryniewiecki, Daniel Adrián Roberto, Elizabeth Celia Vallejos, Clara Graciela Ribke, Ofelia Weiss, Daniel Arnaldo Ibarguren y Víctor Javier Stolovitsky Colb.

"Se ha avanzado en la pesquisa con el debido impulso fiscal, en orden a la posible configuración de conductas de contrabando y lavado de activos, y los elementos colectados hasta el momento le han valido a los nombrados su convocatoria a brindar declaración indagatoria", indicó Kreplak en su resolución.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asimismo, advirtió que "las operaciones cuestionadas en la causa no se limitan a maniobras efectuadas en el territorio nacional y habrían sido llevadas adelante por un complejo entramado de personas físicas y jurídicas, que en los albores permitieron dejar en el anonimato a sus verdaderos responsables".

"Todas estas circunstancias denotan en el caso un riesgo claro y actual a partir del cual es posible trazar un criterio de procedencia para valorar los perjuicios que podrían ocasionarse de una demora innecesaria en el dictado de la presente medida", señaló, para fundamentar la inhibición de bienes de la empresa y la prohibición de salida del país de los implicados.

La Aduana detectó que Guedula importó 10.745.000 guantes de látex de manera irregular y, mediante una maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de US$ 4,5 millones del Banco Central.

En un procedimiento realizado por agentes especializados del organismo de control y la AFIP, se detectó que la mercadería -que se encontraba en un depósito de la Zona Franca La Plata- había sido declarada a un valor alto para el tipo de producto que involucraba.

En este marco, informaron que mientras que el precio unitario que figuraba en la operación era de US$ 0,51, la Aduana consideró que el valor razonable -en base a estudios de valor y antecedentes- era más cercano a los US$ 0,085 (US$ 8,5 por caja de 100 unidades), lo que representaba una sobrefacturación del orden del 600%.

Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al país refacturando la mercadería desde Uruguay y Brasil, en tanto los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.

En el marco de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de US$ 1.7 millones en barbijos de uso médico, que, sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, por un monto total de US$ 6.2 millones.

Con información de Télam