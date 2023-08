Para Sergio Massa, el desembolso del FMI "garantiza estabilidad hasta noviembre"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que el desembolso de US$ 7.500 millones por parte del FMI "garantiza estabilidad hasta noviembre" al sostener que se trata del segundo giro de divisas más alto de la historia del Fondo. En noviembre habrá otro desembolso de US$ 2.750 millones y el nuevo acuerdo permite intervenir sobre el mercado cambiario sobre los dólares financieros.

Desde Washington, aseguró que una parte del desembolso de US$ 7.500 millones que el FMI realizó a la Argentina podrán usarse para "la intervención en los dólares financieros", lo que se hará a través de un "programa de bandas" que solo conocen el FMI y el equipo económico argentino para "garantizar el normal funcionamiento" del mercado de dólares bursátiles.

"Esto nos permite transmitir una situación de control de una de las variables que aparece como de intranquilidad, que es el funcionamiento de los dólares financieros", aseguró Massa, durante una conferencia de prensa en Estados Unidos, tras una jornada que incluyó una reunión con Kristalina Georgieva y otros funcionarios del Staff del FMI. Y sumó: "Otorga más fortaleza en el día a día para eventualmente, frente a ataques especulativos, desde el Banco Central responder con firmeza".

El candidato afirmó que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional un programa a partir de un crédito de 2018 que "desgraciadamente representa una hipoteca" para el país, con la cual "hay convivir hasta que se tenga capacidad cancelar esa deuda". En una rueda de prensa, informó formalmente acerca de la finalización de la quinta y sexta revisión del programa que implicó un desembolso de US$ 7.500 millones por parte del organismo, lo que permitió la cancelación de los financiamientos recibidos de la CAF, Qatar y China para cumplir con los vencimientos.

Por otra parte, afirmó que en las próximas 48 horas se anunciarán medidas que permitirán "compensar" y "recuperar" el poder de adquisitivo de compra, salarios y jubilaciones, y favorecer la competitividad de las empresas, a partir de mejoras impositivas en las pymes, que permitirán sostener los niveles de exportaciones.

Suba de las reservas

Las reservas del Banco Central cerraron en US$ 29.001 millones, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le transfiriera 5.500 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs), equivalentes a unos US$ 7.500 millones. En concreto, las reservas internacionales subieron US$ 5.364 millones hoy, luego de haber cerrado el martes en US$ 23.637 millones.

La diferencia entre los desembolsos del FMI y el incremento de reservas obedece a la devolución de los préstamos que habían otorgado la Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Qatar y China -a través del swap de yuanes- para cancelar vencimientos de capital e intereses al Fondo en los últimos meses, confirmaron a Télam fuentes oficiales.

Por otra parte, el Central adquirió hoy US$ 101 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios, con lo que sumó la séptima rueda consecutiva con saldo positivo. "El swap esta activado en el primer tramo sino que en julio se activó el segundo tramo del swap y nos permite mantener los niveles de importaciones necesarios para el funcionamiento de la economía argentina", explicó.