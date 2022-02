Guzmán irá al Congreso para dar detalles sobre el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía concurrirá al Congreso para explicar los detalles y despejar dudas sobre los alcances del acuerdo que se presentará el viernes.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá al Congreso nacional para explicar los detalles, brindar información y responder sobre los alcances del acuerdo que el gobierno nacional negoció con el Fondo Monetario Internacional. Según supo El Destape, el mismo se estima que ingrese por la Cámara de Diputados este viernes y que sea tratado entre el 10 y el 15 de marzo. Ya se conocen varios puntos de un borrador que circuló en los últimos días.

La presencia del titular del Palacio de Hacienda ante los legisladores nacionales fue confirmada por el diputado del Frente de Todos José Luis Gioja. Guzmán "va a ir al Congreso a explicar y a brindar toda la información sobre el acuerdo". "Me parece que éste es el camino. Estamos metidos en el barro y hay que salir. No es fácil sin esfuerzo", remarcó el exgobernador de San Juan durante una entrevista con Radio 10.

Gioja resaltó que la deuda con el Fondo fue "contraída de forma irresponsable" por el gobierno del expresidente Mauricio Macri, pero se mostró confiado en que el acuerdo de entendimiento que por estas horas recibe las últimas puntadas tendrá el apoyo del Poder Legislativo.

"Argentina está metida en un problema que no creamos nosotros”, insistió el diputado y ex titular del PJ Nacional, a la vez que insistió en señalar a Macri y Juntos por el Cambio como responsables de generar “una deuda malamente contraída”. Con el partido del gobierno anterior “se deshizo todo el camino que se recorrió luego de haberle pagado la deuda al FMI en 2005", señaló Gioja, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, quien fue cauto en referirse a los detalles de ese acuerdo que trascendieron en algunos medios de comunicación. Al respecto dijo que "no (le) ha llegado nada oficialmente".

También, evitó hablar de los apoyos y rechazos que el oficialismo obtendrá durante el tratamiento de la propuesta. Gioja destacó la actitud del actual jefe de la bancada, Germán Martínez. “Confío en que vamos a salir y que este acuerdo se aprobará", concluyó el dirigente puntano.

Hoy, siguiendo la línea del gobierno de Cambiemos que lideró Mauricio Macri, un sector de Juntos por el Cambio busca evitar que el proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pase por el Congreso. Se trata de la Coalición Cívica - ARI, uno de los partidos que integra JxC y es liderado por Elisa Carrió. Presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para concederle al Poder Ejecutivo la autoridad de cerrar un acuerdo con el organismo por la deuda de 45 mil millones de dólares que tomó Macri.

Según explicaron desde la CC, la iniciativa condice la postura que la Coalición Cívica tuvo desde un primer momento sobre evitar que la Argentina cayera en default. "Aportamos este proyecto como una herramienta de última instancia para prevenir un daño mayor y definitivo a la economía: la entrada en default y ser un país inviable".

En un comunicado, la coalición argumenta: "La autorización al Poder Ejecutivo para establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con el FMI en 2018 se basa en los principios que venimos sosteniendo como Coalición Cívica y Juntos por el Cambio: Evitarle a la sociedad el trauma que provocaría en la economía un default con el Fondo, estar a la altura de la responsabilidad histórica y honrar las deudas para no hacernos más daño frente al mundo".