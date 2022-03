El Gobierno proyecta que se crearán 200 mil empleos si hay acuerdo con el FMI

De cumplirse con las estimaciones de crecimiento de la actividad plasmada en el acuerdo con el FMI, de entre 3,5 y 4,5 por ciento, el impacto en el empleo será de entre 200.000 y 220.000 nuevos puestos.

No es una estimación que esté en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ni mucho menos que le interese al organismo multilateral de crédito, pero el empleo y la recuperación de los salarios son dos políticas que el Gobierno asegura mantendrá este año. Según estimaciones internas del Ministerio de Trabajo, de aprobarse y cumplirse con la proyección de crecimiento plasmada en el acuerdo que se debate en el Congreso, se registraría la creación de entre 200 y 220 mil puestos de trabajo directos este año.

En el debate sobre el memorándum con el Fondo para acceder al programa de facilidades extendidas, el Gobierno expone como logro cierta libertad de acción, entre las que destaca mantener el crecimiento económico y crear empleo. Las estimaciones previstas en el acuerdo dan cuenta de un crecimiento del Producto este año de entre 3,5 y 4,5 por ciento. "A corto plazo, se espera que la recuperación del empleo y los salarios favorezcan la recaudación", destaca el texto enviado al Congreso.

Las cuentas que hacen en el Ministerio que conduce Claudio Moroni dan cuenta de un proceso de crecimiento sostenido en el empleo. El piso que le ponen en esa dependencia se ubica, según pudo saber El Destape, entre 200 y 220 mil puestos directos. Esta cifra implicaría una caída de casi un punto y medio en el nivel actual de desempleo, el cual, según el INDEC, asciende a 8,2 por ciento al tercer trimestre de 2021 (1,8 millones de desocupados).

Para alcanzar ese nivel, la economía debería crecer al menos en un piso del 3-4 por ciento. "Las políticas promotoras del crecimiento y la resiliencia buscarán estimular el empleo formal y la inclusión laboral", detalla el equipo económico en el texto del acuerdo.

Según el último informe del Ministerio de Trabajo sobre el panorama laboral del país, en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), diciembre registró a casi 12,5 millones de trabajadores. Esto es un 4,3% (+516.600) más que en el mismo mes de 2020. Sin estacionalidad, creció un 0,5 por ciento con respecto al mes anterior. Este porcentaje implica que durante ese mes (comparado a noviembre), 28.000 personas accedieron a puestos de trabajo formales en el sector privado.

Con el crecimiento verificado en diciembre, el empleo asalariado registrado privado muestra una suba consecutiva en los doce meses de 2021 y acumula durante este año un incremento del 3,2 por ciento. En términos absolutos, el número de personas con trabajo registrado en el sistema de seguridad social ya supera el nivel previo al comienzo de la pandemia. Ente febrero del 2020 y diciembre último se incorporaron 309.000 personas con trabajos formales.

De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), en enero de 2022 el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas del total de los aglomerados relevados tuvo un incremento de 0,3 por ciento en relación al mes anterior, retomando la tendencia de crecimiento que se venía observando desde julio de 2021. En términos interanuales, se observa un crecimiento del empleo de 1,3 por ciento.

La tasa de entrada como de salida se ubican en valores similares a 2018 y mayores a los años posteriores. Este nivel de los indicadores es acorde al mayor dinamismo observado en el mercado de trabajo, según el informe oficial. "Estamos promoviendo diversas iniciativas en el mercado laboral para fomentar el empleo y la inclusión laboral", se compromete el Gobierno en el acuerdo.

En el documento detalla algunos de los programas lanzados hasta el momento: el Potenciar Trabajo, que cuenta ya con más de un millón de personas beneficiarias; el programa Te Sumo», destinado a las y los jóvenes con una meta inicial de 50.000 nuevas contrataciones; el Argentina Programa, destinado a crear un enorme fondo de trabajadores calificados —más de 10.000 nuevos graduados para fin de año— y el plan de incentivos para promover la creación de empleos formales en el Norte Grande.

Empresarios y CGT defendieron el acuerdo con el FMI

Atentos a que un eventual default con el FMI puede detener el crecimiento detallado anteriormente y afectar las proyecciones del Gobierno para profundizarlo, grandes empresarios nucleados en el Grupo de los 6 (G6) y representantes de las pequeñas y medianas empresas (pymes) respaldaron en el Congreso la aprobación del Memorando de Entendimiento con el organismo multilateral.

Así lo hicieron en el encuentro desarrollado esta tarde en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Representantes sindicales también se expresaron a favor de reestructurar la deuda por US$ 44.500 millones que tomó el gobierno de Mauricio Macri.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, sostuvo la necesidad de "resolver el problema de la deuda, porque no se puede caer en default" y llamó a tener "una mirada de largo plazo, previsibilidad de inversión y no cambiar las reglas cada dos años". Por su parte, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, expresó: "Nuestra posición es acompañar este acuerdo". Si bien aclaró que "no hay acuerdo con el Fondo que se pueda festejar", aseguró que "esto es salir de la tragedia y encontrar un punto de partida y de proyección".