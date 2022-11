Una misión argentina viaja al FMI para lograr un desembolso de U$S6 mil millones

Una comitiva encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, viajará esta noche a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, para reunirse con autoridades del Fondo.

Una comitiva encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, viajará esta noche a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). Buscarán cerrar las negociaciones para la aprobación de la tercera revisión del programa y que el organismo desembolse US$ 5.800 millones..

La delegación argentina que acompañará a Rubinstein se completa con el Jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, informaron en el Palacio de Hacienda. Tras la reciente visita de representantes del organismo multilateral a la Argentina, se buscará ahora terminar de negociar en la sede central del organismo la tercera revisión del programa, que permitirá gatillar un desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año.

La tercera revisión corresponde a la auditoría del FMI de los números económicos de la Argentina del tercer trimestre del año, y forma parte del programa que el país suscribió con el FMI en marzo de 2022 para refinanciar los US$ 45.000 millones con el organismo, heredados de la gestión de Mauricio Macri. No se descarta que la delegación argentina plantee durante su estadía en Washington, de la cual vuelven el viernes, los efectos negativos de la guerra en Ucrania para las reservas del Banco Central, que según admitió el propio ministro de Economía, Sergio Massa, rondaron los US$ 5.200 millones.

Sin embargo, para las autoridades del FMI ese rojo no previsto se ubicó en torno a los US$ 3.700 millones, aunque todos coinciden en el efecto devastador del conflicto armado en términos del costo de la energía.

Fue un tema que el Gobierno llegó decidido a plantear fuerte en cada oportunidad que tuviera durante la Cumbre del G-20. Los costos que la guerra que se está produciendo en el Norte -y que poco esfuerzo se hace por detener- le representan a los países del Sur, que resultan también víctimas aunque sean meros espectadores del conflicto.

Otro reclamo, más antiguo, tiene que ver con los sobrecargos que el FMI le cobra a los países que se endeudaron por encima de lo que les corresponde según su porcentaje en el organismo. Para este segundo reclamo reforzaron el argumento con el absurdo que también se los estuvieran cobrando a la invadida Ucrania. Por segundo año consecutivo, consiguieron que el documento que los jefes de Estado del G-20 recomendaran a los organismos financieros que los revisaran.

¿Cumplió el Gobierno con las metas?

El Gobierno "está cumpliendo las metas" del acuerdo con el FMI y cada vez que hubo una evaluación por parte del organismo multilateral de crédito "se pasó sin mayores inconvenientes", aseveró la semana pasada la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerrruti.

La funcionaria remarcó que "el Gobierno está cumpliendo las metas" y que "cada vez que hubo una evaluación, se pasó sin mayores inconvenientes".

Con información de Télam