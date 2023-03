Más de la mitad de las madres no recibe cuota alimentaria

El 92% de los hogares monoparentales a cargo de mujeres están bajo la línea de pobreza e indigencia.

Más de la mitad de las madres no recibe cuota alimentaria o sólo la percibe eventualmente, según un informe del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. El estudio muestra que el 68 por ciento de los progenitores no convivientes evade su responsabilidad.

El informe releva que más de la mitad de las 6.442 mujeres encuestadas (51,2 por ciento) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. En el grupo de encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación alimentaria , 24,9 por ciento lo hace regular pero un 15,3 por ciento de manera irregular.

El incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de progenitores constituye una grave vulneración a los Derechos de Niñxs, Adolescentes y jóvenes de toda la Argentina. Este incumplimiento implica una forma de violencia económica y simbólica directa ejercida contra las madres, que son quienes, por abrumadora mayoría, se hacen cargo de las tareas de cuidado con mucha mayor carga horaria y de responsabilidades.

El 92 por ciento de los hogares monoparentales a cargo de mujeres están bajo la línea de pobreza e indigencia. En los hogares donde se encuentra solo la madre o el padre (hogares monomarentales y monoparentales) la incidencia de la pobreza y de la indigencia es aún mayor, y más aún si la jefa es mujer. En la pandemia esta situación se agravó, según un informe del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ).

La desigualdad en la cantidad de horas destinada al trabajo de cuidado no remunerado es un factor que profundiza la inequidad entre mujeres y varones en general, y en particular en lo referido a la crianza y educación de niños, niñas y adolescentes. Además, el tiempo destinado a cuidados por día según género es llevado en su mayoría por mujeres. El 68 por ciento de los progenitores varones no convivientes incumple su responsabilidad parental

La elusión de las obligaciones parentales una vez finalizadas las relaciones de pareja es un problema muy extendido en nuestro país. La Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES), de 2015, señala que cuando los padres no residen en la misma vivienda que sus hijas e hijos, solamente el 32 por ciento de los hogares monomarentales reciben la obligación alimentaria.

En otras palabras: el 68 por ciento de los progenitores no convivientes elude su responsabilidad. El Informe 2022 “Incumplimiento de la Obligación Alimentaria en PBA. Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, releva que más de la mitad de las 6.442 mujeres encuestadas (51,2 por ciento) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos

En la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia entre enero 2022 y febrero 2023 se atendieron 91973 personas en los Centros de Acceso a la Justicia y 3292 se comunicaron a través de la Línea 137 (opción 2).

El 7,23 por ciento consultó en los CAJ por “Deberes de responsabilidad parental o familiar (incluye alimentos)” y, en la Línea 137, alcanzó el 13,73 por ciento del total de personas que se comunicaron a la opción de acceso a la justicia.

Consultantes sobre responsabilidad parental o familiar en los CAJ 73 por ciento mujeres y travesti-trans. El 72 por ciento de las mujeres y travesti-trans consultantes tienen entre 18 y 39 años.