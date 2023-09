Comenzó la inscripción para el refuerzo de ingresos de $94.000 para trabajadores informales

La inscripción para acceder al refuerzo de ingresos de $94.000 -en dos cuotas de $47.000, en octubre y noviembre- destinado a trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo comenzó esta tarde sin inconvenientes.

El refuerzo fue anunciado ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, como parte del paquete de medidas destinadas a compensar la devaluación impuesta por el FMI para cerrar la última revisión del acuerdo de deuda de US$ 44.000 millones tomada durante el gobierno de Mauricio Macri.

En su primer día de funcionamiento no hubo inconvenientes ni demoras para el acceso a la web, confirmaron a Télam fuentes de Anses.

Los refuerzos apuntan a un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas.

El primer pago de este refuerzo se realizará a partir del 9 de octubre.

La inscripción permanecerá abierta durante todo lo que queda de septiembre y octubre, y se podrá realizar exclusivamente a través de la web del organismo (www.anses.gob.ar) o la aplicación Mi Anses todos los días de 14 a 22.

Para la inscripción será necesario, como en todos los trámites, que los beneficiarios cuenten con la Clave de Seguridad Social de Anses y una CBU a su nombre.

Ambos datos serán necesarios para ingresar a la web de Anses en el horario habilitado y, allí, dirigirse a la solapa de Mi Anses, donde podrán registrar la solicitud, validar sus datos, y marcar la CBU en el que se depositarán los refuerzos.

En caso de no contar con un CBU, Anses tiene una página en la que explica, paso a paso, como obtener uno: www.anses.gob.ar/como-obtener-una-cbu-de-manera-facil-rapida-y-segura.

Quienes tampoco tienen una clave de seguridad social, pueden acceder a una a través del enlace www.anses.gob.ar/obtener-clave-de-la-seguridad-social.

Para acceder al refuerzo será necesario tener entre 18 a 64 años (al pasado 30 de septiembre); contar con, al menos, dos años de residencia permanente en la Argentina; no contar con ingresos registrados, es decir no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares; no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

Además, Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes, para evitar que accedan a éste personas que no cumplen con los requisitos.

En detalle, será requisito no cobrar una jubilación o pensión; no contar con cobertura de salud; no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas); no tener registrados a su nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones; no tener consumos o acreditaciones con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023, o consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023); ni haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos seis meses, o tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Por último, en caso de personas de entre 18 y 24 años sin hijos a cargo o cónyuge, se evaluará el grupo familiar, que no deberán contar con ingresos iguales o superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos.

Para más información, ingresar en: www.anses.gob.ar/refuerzo-para-trabajadores-informales.

Con información de Télam