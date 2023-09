La soja cerró estable en $150 mil la tonelada en el mercado de Rosario

El precio de la soja disponible se mantuvo estable hoy en $150 mil la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante la sexta jornada de vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE V).

El precio de la oleaginosa en la plataforma SIO-Granos incluso fue mayor, ya que se anotaron negocios a $160 mil la tonelada.

El nuevo "dólar soja" establece una suerte de esquema cambiario combinado, en el cual lo exportadores deben liquidar el 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.

De volcar los exportadores esos dólares al Contado con Liquidación (CCL), el promedio entre ambas cotizaciones arroja un tipo de cambio más alto, estimado entre los analistas del mercado en un rango que va de $420 a $450 por dólar, mejorando así la capacidad de compra de las industrias en el mercado local.

De hecho, este incremento en el valor de la oleaginosa motivó un mejora en el nivel de negocios.

Según la BCR, hasta el lunes, último día del que se tienen datos, se comercializaron 1.124.806 toneladas.

Antes de la puesta en marcha de la nueva edición del PIE, el nivel de comercialización diaria de la oleaginosa promediaba las 25 mil toneladas.

Por otra parte, por el maíz con entrega inmediata subió $1.000 hasta $64 mil la tonelada, mismo valor para la entrega contractual, mientras que para las fijaciones de mercadería se mantuvo en $65.000 la tonelada.

Respecto al cereal de la cosecha 2023/24, el segmento febrero-marzo de 2024 volvió a encontrarse en US$ 180 la tonelada, mientras que abril y mayo cerraron en US$ 175, junio en US$ 170 y julio en US$ 165.

Por último, por el trigo disponible y para la entrega contractual, la oferta bajó US$ 5 hasta los US$ 230 la tonelada.

Con relación a la cosecha 2023/24, US$ 215 fue el valor propuesto para la descarga entre diciembre y enero del año próximo.

Por sorgo se ofrecieron US$ 220, mientras que no se registraron ofertas por girasol ni cebada.

Con información de Télam