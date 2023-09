Sube el petróleo tras informe de la OPEP que proyecta déficit de tres millones de barriles diarios

El precio del barril de petróleo alcanzó hoy en Nueva York un nivel máximo en los últimos 10 meses, luego de que un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indicara que existe un déficit de tres millones de barriles diarios, tras los recortes en la producción liderados por Arabia Saudita y Rusia.

El barril de la variedad WTI subió 1,8% y se negoció en US$ 88,90 mientras que el tipo Brent trepó 1,6% y se pactó en US$ 82,10, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).

La escalada de crudo, consolidándose por encima de los US$ 80 comienza a tener su traslado al precio de los combustibles para los consumidores con el galón de nafta (3,78 litros) vendiéndose a casi cuatro dólares.

Los mercados mundiales de petróleo enfrentan un déficit de oferta de más de tres millones de barriles diarios el próximo trimestre, en lo que podría ser el mayor en más de una década, mientras Arabia Saudita extiende sus recortes de producción, según consignó el informe de la OPEP publicado hoy en Viena.

Los datos muestran por qué el recorte de la oferta del reino, en medio de un período de demanda récord, ha disparado los precios del petróleo a casi US$ 90 por barril en Londres.

Riad anunció la semana pasada que prorrogará hasta fin de año la reducción adicional de un millón de barriles por día, a pesar de que los mercados ya se están ajustando.

Los inventarios mundiales de petróleo, que se han reducido drásticamente este trimestre, sufrirán una caída aún más pronunciada, de unos 3,3 millones de barriles por día, en los próximos tres meses, según las proyecciones de la OPEP.

Los precios han subido más de 25% desde finales de junio en medio de la demanda de combustibles sólidos y las medidas de Arabia Saudita y Rusia para reforzar sus ingresos petroleros.

Esto se suma a algunos problemas de suministro en algunos productores menores de la OPEP. En Libia, una tormenta obligó a cerrar cuatro de sus terminales orientales de exportación de crudo, mientras que Kazajistán redujo la producción diaria de petróleo por mantenimiento.

En tanto, la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA) prevé que la producción mundial de petróleo aumente de 99,9 millones de barriles diarios en 2022 a 101,2 millones en 2023 y 102,9 millones en 2024, mientras que la demanda mundial crecerá de 99,2 millones en 2022 a 101,0 millones en 2023 y 102,3 millones en 2024.

Los inversores aguardan para mañana los datos de los inventarios de crudo y combustibles en los Estados Unidos y el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Los contratos de futuros de gas natural para entrega en octubre subieron 5,4% para cerrar en US$ 2,75 por millón de BTU.

Finalmente, el oro cerró en US$ 1.936 por onza con una baja de 0,6%.

Con información de Télam