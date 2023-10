Massa dijo que "los vivos que están especulando con el ahorro de la gente" van a ir presos

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, apuntó hoy contra los "4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje", a los que acusó de estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar, y aseguró: "Hasta que no los vea presos, no paro".

"Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", afirmó Massa esta tarde durante una reunión que mantuvo con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En ese sentido, Massa aseguró que "con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente".

"Yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro", subrayó Massa.

Massa formuló esas declaraciones en el marco de una reunión con los principales empresarios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en la que tenía a su lado al titular de la entidad, Natalio Grinman, y al presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian.

Al igual que en los días previos, el mercado cambiario vivió hoy una fuerte presión que, en el caso particular de las dos últimas jornadas, fue disparada por la recomendación que realizó ayer el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, de no renovar los depósitos a plazo fijo en pesos debido a que la moneda argentina "no puede valer ni excremento".

Hoy, los dólares bursátiles mantuvieron su tendencia alcista y marcaron nuevos récords nominales de cotización, con un incremento del 0,6% en el caso del dólar MEP, que cerró en $844, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $954 al final de la jornada, con un incremento de 8,2%.

De esta forma, el dólar MEP tuvo su mayor alza desde las PASO en las últimas siete jornadas cambiarias y alcanzó un récord de cotización nominal al acumular un incremento de 20,5% en lo que va del mes.

En tanto, el CCL retomó la racha alcista que traía en las últimas semanas y que había frenado el miércoles último, al marcar un nuevo máximo de $984, con lo que acumula una suba de 15,9% desde que comenzó octubre.

Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal también marcó un récord al anotar un salto diario de $65 y alcanzar los $1.010 por unidad.

En el mercado cambiario, el Banco Central vendió hoy US$ 220 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), confirmaron a Télam fuentes oficiales.

De esta forma, la autoridad monetaria acumula un saldo neto negativo de cerca de US$ 470 millones en lo que va de octubre.

Se trata de la venta diaria más alta desde el 31 de agosto pasado.

Esta mediodía, en línea con las declaraciones posteriores realizadas por Massa, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, advirtió que "el valor de los dólares financieros está casi un 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima. Es evidente que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente, generando temor e incertidumbre".

Setti, en un mensaje en cuenta en la red social X (ex Twitter), aseguró que "es sabido por todos que el mercado blue está manejado por 4 o 5 vivos que abusan de esta situación".

"Por eso es clave avanzar con la intervención de la justicia para que estos no se apropien de manera ilícita el ahorro de la gente sobre la base de expectativas de un irresponsable", agregó en referencia a una jornada en la que, por primera vez, la cotización de la divisa en el mercado ilegal superó la barrera de los $1.000.

Integrantes del oficialismo, economistas y hasta las asociaciones que nuclean a los bancos también apuntaron hoy contra el candidato a presidente de La Libertad Avanza.

"Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", advirtieron en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos de capitales nacionales (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA).

Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aumentó las percepciones para la compra de dólares tanto para ahorro personal como para los gastos realizados con tarjetas en el exterior, a través de la Resolución General 5430/2023 publicada en el Boletín Oficial.

Esto afectará tanto a la compra de divisas para atesoramiento (con cupo de US$ 200 mensuales) a través del denominado dólar “ahorro” o “solidario”, como para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero (los llamados “dólar tarjeta” y “dólar Qatar”).

En ambos casos deberán abonarse las cotizaciones con el Impuesto PAÍS (30% sobre el valor de cambio oficial) y las percepciones de 45% por el Impuesto a las Ganancias y de 25% a cuenta de Bienes Personales.

La modificación regirá para las operaciones realizadas desde hoy.

De esta forma, al tipo de cambio oficial de $ 365,50, se le deberá sumar $109,65 en concepto del Impuesto PAÍS, $ 164,48 de adelanto de Ganancias y $ 91,38 de Bienes Personales, dando como resultado un tipo de cambio de $ 731, es decir, un recargo del 100% sobre el valor oficial.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $350,10, igual que su última cotización y, en lo que va del año, acumula una suba del 97,53%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$481 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$113 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 1.767 millones.

Con información de Télam