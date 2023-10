La soja y el maíz cayeron en Chicago

La soja y el maíz bajaron en el mercado de Chicago por toma de ganancias tras las subas registradas ayer tras el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que recortó la estimación de cosecha de ambos productos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,76% (US$ 3,58) hasta los US$ 470,41 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,67% (US$ 3,21) para concluir la jornada en US$ 477,61 la tonelada.

De la misma manera, el maíz retrocedió 0,56% (US$ 1,09) y se posicionó en US$ 194,18 la tonelada.

Por último, el trigo subió 1,44% (US$ 3,03) y cerró las operaciones a US$ 213,02 la tonelada.

Con información de Télam