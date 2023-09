La soja subió $5.000 y cerró a $155.000 en Rosario

El precio de la soja disponible subió $5.000 y cerró a $155.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al cierre de la tercera semana de vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE V).

El precio de la oleaginosa en la plataforma SIO-Granos fue mayor, ya que se anotaron negocios a $160.000 la tonelada.

El nuevo "dólar soja" estableció un esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.

De volcar los exportadores esos dólares al Contado con Liquidación (CCL), el promedio entre ambas cotizaciones arroja un tipo de cambio más alto, estimado entre los analistas del mercado en un rango que va de $420 a $450 por dólar, mejorando así la capacidad de compra de las industrias en el mercado local.

De hecho, este incentivo motivó en las últimas ruedas una mejora en el nivel de negocios.

Según la BCR, hasta ayer se negociaron 3,1 millones de toneladas de poroto de soja en el mercado local.

El maíz, en tanto, se ubicó para la entrega contractual en $67.000 la tonelada, $3.000 por encima del cierre de ayer.

Por el cereal la cosecha 2023/24, el tramo febrero-abril 2024 se ubicó en US$ 185 la tonelada con la posición mayo situándose nuevamente en US$ 180, junio en US$ 175 y julio en US$ 170.

Por último, el sorgo se negoció a US$ 220 la tonelada, mientras que no se registraron ofrecimientos por trigo, cebada, ni girasol.

Con información de Télam