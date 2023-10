Alzas en los precios de los granos en Chicago

Los precios de los granos cerraron hoy con alzas en el mercado de Chicago, impulsados por las compras de fondos de inversión, buenos resultados en las exportaciones de Estados Unidos y el recrudecimiento de las acciones bélicas entre Rusia y Ucrania.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,60% (US$ 2,85) hasta los US$ 470,59 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,48% (US$ 2,30) para posicionarse en US$ 477,12 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras de oportunidad por parte de los fondos especulativos.

Esta mejora se dio a pesar de que "sigue la presión estacional por el avance de la cosecha en Estados Unidos, pero, particularmente, por las buenas perspectivas para Brasil, tanto para sus exportaciones, por la importante devaluación del real frente al dólar en las últimas jornadas, como para la siembra 2023/2024, en función de los pronósticos de lluvias para zonas de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul", explicaron desde la corredora de granos Granar.

La harina acompañó al poroto, con una mejora del 1,32% (US$ 5,40) hasta los US$ 411,82 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,97% (US$ 12,57) para posicionarse en US$ 1.275,57 la tonelada.

El maíz, en tanto, avanzó 2,36% (US$ 4,53) y se ubicó en US$ 195,86 la tonelada, como consecuencia de buenas ventas externas semanales de mercadería estadounidense.

Según el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA), las exportaciones alcanzaron las 1,8 millones de toneladas, frente a las 800.000 toneladas registradas la semana pasada.

Por último, el trigo ganó 3,25% (US$ 6,71) y se posicionó en US$ 212,47 la tonelada, producto de nuevos ataques rusos a Ucrania, lo que da por tierra la posibilidad de un nuevo acuerdo entre ambos países para acordar un nuevo corredor seguro para los granos en el Mar Negro.

Con información de Télam