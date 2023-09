La soja y el maíz cerraron al alza en Chicago en la previa del informe del USDA

La soja y el maíz cerraron al alza en la primera jornada de la semana en el mercado de Chicago, con los operadores a la expectativa de la publicación del informe sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que se publicará mañana.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 0,22% (US$ 1,10) hasta los US$ 496,96 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 0,44% (US$ 2,20) y se ubicó en US$ 503,02 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la expectativa de los operadores de que mañana el USDA recorte la estimación de producción de Estados Unidos de 114,45 a 113,14 millones de toneladas.

Asimismo, "una buena venta de harina de soja apuntaló las cotizaciones del subproducto y del poroto y contrarrestó la debilidad del aceite", indicaron los analistas de la corredora Granar.

Así, el contrato de octubre de la harina ganó 0,81% (US$ 3,64) hasta los US$ 454,14 la tonelada, mientras que el aceite cerró sin cambios a US$ 1.392,20 la tonelada.

El maíz, en tanto, avanzó 0,58% (US$ 1,08) y se posicionó en US$ 185,52 la tonelada, ya que, como en el caso de la soja, los privados esperan una reducción de la estimación de cosecha para el cereal hasta las 381,22 millones de toneladas.

"Más allá de la presión estacional del arranque de la cosecha, aportaron a las mejoras las lluvias que se registraron durante el día en zonas donde debe comenzar la recolección del cereal que, de persistir, podrían generar demoras en las labores", destacaron desde Granar.

Por último, el trigo cayó 1,98% (US$ 4,13) y se ubicó en US$ 204,29 la tonelada, debido a que la oferta de Rusia "está creciendo más de lo esperado" en el mercado internacional.

"Esto está presionando sobre los valores domésticos que, a su vez, les generan una mayor competitividad a las exportaciones del principal proveedor mundial del grano fino", dijeron desde la corredora.

Con información de Télam