La soja volvió a subir en Chicago y quedó al borde de los US$ 500 la tonelada

La soja volvió a cerrar con ganancias en el mercado de Chicago, impulsada por un recorte en los stocks de Estados Unidos, mientras que los cereales cerraron a la baja por la mala performance exportadora en ese país y el avance de la cosecha rusa.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,79% (US$ 3,95) hasta los US$ 499,90 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,69% (US$ 3,49) para posicionarse en US$ 505,50 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la caída en las existencias estadounidenses dadas a conocer a principio de la semana por el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA), una mejora en los precios del petróleo y la apreciación del real frente al dólar, que "le resta competitividad a las exportaciones brasileñas y les quita incentivo vendedor a los agricultores", indicaron los analistas de la corredora Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una mejora del 1,13% (US$ 4,96) hasta los US$ 441,36 la tonelada, mientras que el aceite avanzó 0,09% (US$ 1,32) para cerrar a US$ 1.386,36 la tonelada.

El maíz, en tanto, cayó 0,32% (US$ 0,59) y se ubicó en US$ 182,08 la tonelada, como consecuencia del progreso de la cosecha en Norteamérica por un volumen de ventas externas de mercadería estadounidense que "quedó lejos de los cálculos más optimistas del mercado".

Al respecto, en su reporte semanal sobre las exportaciones de los Estados Unidos el USDA relevó hoy ventas de maíz 2023/2024 por 753.300 toneladas, por debajo de las 949.700 toneladas del informe precedente.

Por último, el trigo perdió 0,58% (US$ 1,29) y se posicionó en US$ 218,17 la tonelada, dadas las buenas productividades que "está dejando la cosecha en Rusia y la agilidad de los embarques que según fuentes privadas vienen promediando los 5 millones de toneladas en lo que va del ciclo comercial 2023/2024", apuntaron desde Granar.

Con información de Télam