Empresas argentinas participan en una feria de diseño en Francia

Un total de 13 empresas argentinas participan hasta el lunes en la feria de diseño de interiores y decoración Maison & Objet, en París, Francia, bajo la coordinación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), informó la Cancillería.

La delegación argentina la integran las empresas Berry Design, Rafias Pri Sim, Finn, Sofía Willemoës, Iskin Sisters y Buenos Norte Argentino.

Además, el Sello de Buen Diseño tendrá un espacio propio donde exhibirá los productos de las empresas The Stampa, Durax, Silicosas, Pastalinda, Peabody, Essen y Colbo.

"Tenemos un montón de expectativas para esta participación en Maison & Objet. Ya iniciamos un proceso de exportación con un pequeño stock en Barcelona y creemos que la feria es una gran oportunidad para vender nuestro producto en Europa", expresó Martin Endrizzi, administrador de la empresa Colbo, al tiempo que valoró la gestión de la Cancillería, según un comunicado.

Por su parte, Mariano La Ruffa, export manager de Pastalinda, afirmó: "Creemos que las ferias internacionales, como M&O, son cruciales para desarrollar nuevos mercados, por lo cual esperamos que este tipo de apoyo se incremente en los próximos meses, e incluso años, para darle mayor impulso a los productos de manufacturas que poseen un alto valor agregado".

"Estar presentes en la exposición, considerada una de las más importantes del mundo, es una vidriera para toda marca, pero también para que la gente pueda apreciar el talento y el diseño argentino en general", sostuvo Nicolás Demarco, socio gerente de Silicosas.

Según las Naciones Unidas, el comercio mundial de diseño de interiores alcanzó en 2022 los US$ 460.000 millones, siendo muebles el rubro más comerciado, que alcanzó los US$ 264.000 millones.

Los principales importadores de este grupo de productos fueron Estados Unidos (US$ 130.000 millones), Alemania (US$ 39.000 millones), Francia (US$ 25.000 millones), Reino Unido (US$ 23.000 millones) y Japón (US$ 19.000 millones).

Por su parte, en ese mismo período, los principales compradores de Argentina fueron Chile (US$ 44 millones), Uruguay (US$ 20 millones), Estados Unidos (US$ 9,8 millones), Brasil (US$ 5,3 millones) y Paraguay (US$ 4,8 millones).

Maison & Object reúne a arquitectos, decoradores, compradores, minoristas y mayoristas que buscan actualizarse sobre las últimas tendencias del sector, y en esta edición cada empresa argentina contará con un stand de nueve metros cuadrados para exhibir sus productos.

Con información de Télam