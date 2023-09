El desarrollo en renovables permitiría un ahorro de importaciones de energía por US$ 7.000 millones

El desarrollo del sector energético eólico "además de generar prosperidad y riqueza en todo el ciclo de cadena de suministros", permitirá ahorrar divisas por 7.000 millones de dólares en cinco años, aseguró el presidente para Latinoamérica del Consejo Mundial de Energía Eólica (Gwec), Ramón Fiestas Hummler.

En base a estimaciones de la Cámara Eólica Argentina, el experto señaló que "cuando se produjo la expansión del sector eólico en Argentina se hablaban de inversiones superiores a u$s 2.000 millones anuales".

De esta manera, señaló que "si se producen condiciones en el mercado que equilibren las reglas de juego, tranquilamente podremos ver que las futuras inversiones pueden superar dicho umbral hacia adelante".

Por otro lado, el desarrollo del sector energético eólico, "además de generar prosperidad y riqueza en todo el ciclo de cadena de suministros, permitirá ahorrar gastos en divisas en torno a u$s 7.000 millones en cinco años", aseguró Fiestas Hummler al proyectar el potencial del sector en el país.

La CEA considera que la generación de energía eólica permitirá un ahorro por US$ 1.828 millones al cierre de este año y permitirá disminuir US$ 896 millones en subsidios y reducir el costo de generación del sistema en US$ 6,1 por MWh.

Es que para satisfacer la demanda interna, Argentina debe importar combustibles desde diferentes mercados, y en este contexto, la apuesta por las energías renovables resulta ampliamente beneficiosa para disminuir la necesidad de divisas del país.

Estos números se basan en la generación eólica estimada para este año y su costo promedio, en comparación con el precio actual de los combustibles fósiles y las necesidades de consumo del sistema.

Es así, que entre 2016 y 2023, gracias al desplazamiento del consumo de combustibles fósiles por la mayor oferta eólica, el ahorro de divisas para nuestro país supera los 7.000 millones de dólares.

Ya que este mismo estudio estimó que la generación eólica permitió evitar pagos al exterior por 3.250 millones en 2022, 800 millones en 2021 y 1.300 millones entre 2016 y 2020.

En el mundo, actualmente, se instalan entre 70 y 90 gigavatios anuales y para el objetivo de descarbonización comprometidos hay que instalar por año 280 gigavatios, de acuerdo a estimaciones de la Gwec.

"Hace falta multiplicar por 4 la potencia instalada anual en el mundo de aquí a 2030 para situarse en una trayectoria posible a los objetivos ambientales para el 2050"; aseveró el directivo de visita en la Argentina.

Esto significa que los sistemas eléctricos deben preparase para una aceleración en la integración de electricidad, donde el régimen está subordinado al recurso eólico, el cual tiene un funcionamiento variado, lo que hace que requiera normativas específicas para que en conjunto funcione de manera segura.

Con información de Télam