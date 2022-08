"Me la estoy llevando gratis y no es justo", se quejó Zambrano

El zaguero peruano Carlos Zambrano reconoció que el fin de semana tuvo un encontronazo a puñetazos con su compañero Darío Benedetto, pero aseguró que el delantero luego le pidió disculpas, aunque se lamentó por la sanción aplicada por Boca Juniors para ambos.

En declaraciones al diario peruano “Trome”, Zambrano relató que “fue un guantazo inesperado (el golpe de Benedetto que le inflamó el pómulo izquierdo). Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él (por Benedetto) me pidió disculpas. Yo me contuve”.

“No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”, dijo el defensor de la selección peruana, sobre el moretón que creció en su pómulo izquierdo, luego del entretiempo del clásico que Racing y Boca jugaron en el Cilindro este domingo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Respecto de la sanción que ambos recibieron de parte de los dirigentes y que los dejó afuera por dos partidos ante Rosario Central y Defensa y Justicia; Zambrano se manifestó disconforme. “No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada y me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, indicó.

Fiel a su estilo, Zambrano, que gusta de tocar música clásica y jazz en su piano, dijo que no le prestó atención a la repercusión mediática del incidente, ya que no es “de ver las noticias que se publican acá (en Argentina). Prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”.

En su cuenta de Instagram, Zambrano hoy publicó una selfie donde ya no se ve el moretón porque funcionó la "receta casera" de aplicarse hielo en la zona durante tres días.

Con información de Télam