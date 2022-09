Vivas, de "masticar veneno por la derrota en el clásico" pasó a criticar a hinchas de Banfield

El director técnico de Banfield, Claudio Vivas pasó desde reconocer que a sus dirigidos "le faltaron ideas", a lo que sumó que se iba "masticando veneno por la derrota en el clásico" ante Lanús 2 a 1, hasta criticar a los propios hinchas "por tirar proyectiles con lo que se paró el juego y enfrió al equipo".

"Reconozco que se jugó mal, que faltaron ideas, que no alcanzó con todas las variantes que fuimos haciendo para superar al rival" consideró Vivas en la conferencia de prensa ofrecida en el estadio Florencio Sola.

"Ahora no queda otra que masticar el veneno de la derrota lo más rápido posible porque me duele mucho perder un clásico, pero ya mañana debemos entrenar para preparar el partido del próximo viernes con Huracán (por la LPF) y enseguida se viene el de Godoy Cruz (el martes 27 por cuartos de final de Copa Argentina), en esta seguidilla que presenta el fútbol argentino", expuso el entrenador.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A la vez, cuando se le consultó sobre el desempeño del árbitro Andrés Merlos, en especial por la expulsión del lateral Aarón Quirós, el rosarino fue terminante: "No critico a los árbitros. Solo me quejo porque se está jugando muy poco tiempo neto en cada etapa, por las distintas pausas del juego y la intervención del VAR, y solo adicionan 6 ó 7 minutos".

Ahí no terminó la cuestión porque admitió: "los árbitros se pueden equivocar como se equivocan los jugadores y como nos equivocamos los técnicos, porque somos humanos, hasta los hinchas se equivocan", dijo y sus propias palabras lo pusieron de mal humor.

Por eso, al elevar el tono de voz, formuló la crítica: "Los propios hinchas de Banfield (ubicados en la tribuna cabecera norte Osvaldo Fani), que muchas veces nos insultan a todos, lo que terminamos de comprender como una descarga porque su equipo no gana, como una derrota a mi me duele más que a ellos, pero es inadmisible que arrojen proyectiles al campo".

"Así como lo hicieron contra el arquero (Fernando) Monetti, en el tramo final del partido cuando habíamos descontado y veníamos con ímpetu como para empatarlo, con lo que se par el juego por unos minutos y eso perjudicó al equipo que aflojó en la levantada que traía", agregó-.

Por último. Vivas abogó para que "todos los hinchas, no solo los de Banfield, entiendan que no pueden seguir siendo violentos, ni con la verbal y mucho menos con la física. Si no esto en un día cercano va a terminar con un accidente fatal", remató.

Con información de Télam