Everton de Chile pasó a tercera rueda de Libertadores y espera por Estudiantes o Audax

(Agrega resultados)

Everton (Chile) se clasificó hoy a la tercera rueda de la Copa Libertadores, último paso antes del ingreso a la fase de grupos, a pesar de perder en su visita a Monagas de Venezuela y ahora espera por Estudiantes de La Plata o Audax Italiano, también chileno, que resolverán mañana su eliminatoria.

Everton perdió con Monagas por 1 a 0 (conquista de Óscar González al minuto del complemento), pero en la ida había vencido 3 a 0 y logró el pasaje a la siguiente instancia por diferencia de gol.

En el equipo chileno fueron titulares los argentinos Fernando de Paul (nacionalizado chileno), Adrián Sánchez (ex Boca Juniors), Lucas Di Yorio (ex Aldosivi) e Ismael Sosa (ex Platense e Independiente). En Monagas estuvo el arquero Nicolás Caprio (ex Unión de Santa Fe y Cipolletti de Río Negro, entre otros).

Everton jugará en la tercera fase contra el ganador del choque de mañana entre Estudiantes de La Plata y Audax Italiano, también de Chile, que en la ida se impuso por 1 a 0.

Los otros resultados de esta noche fueron los siguientes:

Fluminense (Brasil) 2 - Millonarios (Colombia) 0. Global: 4-1.

The Strongest (Bolivia) 3 - Plaza Colonia (Uruguay) 0. Global: 3-2.

En la tercera fase, Fluminense se medirá con el ganador del cruce entre Olimpia de Paraguay (3) y Atlético Nacional de Medellín, Colombia (1); y The Strongest lo hará con el vencedor de la llave Bolívar de Bolivia (1) y Universidad Católica de Ecuador (1).

Los dos pasajes restantes para la tercera fase se los jugarán mañana América de Minas Gerais (Brasil)-Guaraní (Paraguay) (0-1 en la ida); y Universitario (Perú)-Barcelona (Ecuador) (0-2).

Con información de Télam