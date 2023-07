San Isidro inicia el fin de semana con el Clásico Necochea

El hipódromo de San Isidro iniciará la actividad hípica del fin de semana este viernes con un programa de 12 carreras, incluyendo en el séptimo turno al Clásico Nocochea, una prueba sobre 1.000 metros de césped con 6 caballos anotados en las gateras.

El premio es de 1.650.000 pesos y se largará a las 17.15. Los anotados son Lord Alex, Keep In Touch, Catanazo, Emperor Wine -un fravorito que será corrido por el jinete Jorge Peralta-, Don Cacao y Tan Brujo.

La reunión en San Isidro comenzará a las 14.15 y finalizará a las 19.45. Hay en materia de dinero pozos garantizados por más de 32.500.000 pesos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El hipódromo de Palermo tiene preparada para el sábado una reunión de otras 12 carreras, incluyendo en el séptimo turno al Clásico Chacabuco, una prueba de 2.400 metros de césped con 7 caballos fondistas en los partidores.

Pay The Man, un hijo de Treasure Beach, surge como favorito y llevará en su silla al jinete Kevein Banegas. Su entrenador es Roberto Pellegatta y defiende los colores del stud Garabo. Tiene un récord de 4 triunfos oficiales sobre 11 carreras.

Los otros anotados son Remótico, Suspira Limeña -una yegua que puede ser sorpresa-, Hulsman, Super Maipo, Mikonos Beach y Viví Jurando.

A las 13.30 arrancará la primera carrera en Palermo y hay pozos por más de 38.millones de pesos. Una buena tarde de sábado para aquellos apostadores que anden buscando dividendos altos.

El domingo es el día del hipódromo de La Plata. Habrá otras 12 carreras, entre la que se destaca en el sexto turno al Clásico 9 de Julio, una prueba de 1.600 metros de arena con un premio de 1.694.000 pesos. Son 7 los caballos en la línea de largada.

El indicado es Go Chrome Go, un pupilo del entrenador Nicolás Martín Ferro, quien anda en racha ganadora. Es un hijo de California Chrome que viene de ganar en sus últimas 4 presentaciones.

Los rivales son Sean Halo, Largo Man, El de Nabta, Rock You, Say Much y Endozing, todos ellos son caballos de 4 años y más edad. A las 16.30 se largará este interesante clásico.

En la misma tarde del domingo habrá 9 carreras programadas en el hipódromo de la ciudad de Azul . En el séptimo turno se llevará a cabo el Especial Día de La Independencia, una competencia sobre 1.400 metros de arena con un premio de 540.000 pesos.

Margrass, un hijo de Master Of Hounds, surge como favorito y será corrido por el jinete Juan Baigorria. Su récord es de 3 victorias oficiales sobre 8 salidas.

Con información de Télam