Macklin fue una luz en la recta y ganó cómodo el Gran Premio Vicente Dupuy

El caballo mendocino Macklin, con la monta del jockey Daniel Gómez, ganó hoy por 5 cuerpos sobre Milione el Gran Premio Vicente Dupuy, una prueba de 2.400 metros que fue corrida en el hipódromo de La Punta, en la provincia de San Luís.

La carrera más importante de la región tuvo un premio de 3.000.000 de pesos para el ganador. El dividendo de Macklin fue de 11,15 por boleto y el tiempo de la carrera fue de 2m 32s 60/100 para las 24 cuadras de arena.

Asiatic Till hizo la punta de la carrera hasta la entrada a la recta final. Llegó a sacarle dos cuerpos de ventaja a Girf Of Virtué, que lo siguió sin poder alcanzarlo. Más atrás vino Niki Hunter y también Milione.

Dando síntomas de un cansancio claro, Asiatic Till siguió en la punta hasta la entrada a los últimos 450 metros. Por atrás apareció la figura de Macklin , quien de a poco se las ingenió para entrar en buena forma a la recta final.

Y enseguida Macklin se puso adelante con toda facilidad. El caballo mendocino no pasó por ningún susto y comenzó a sacar varios cuerpos de ventaja. Por atrás vinieron Milione y Constanzo. Los dos disputándose el segundo lugar.

Macklin cruzó el disco ante muchos aplausos de la multitud que hoy llenó las instalaciones del hipódromo de La Punta. Su jockey, Daniel Gómez, dijo al bajarse del caballo que "Macklin es un pingazo y hoy lo demostró. Al llegar a la recta final me di cuenta que la carrera estaba ganada porque Macklin estaba y venía entero. Esto se lo dedico a toda mi familia. Me vine 15 días antes a Mendoza para trabajar por la mañana a Macklin. Por suerte se me dio".

El segundo lugar, por apenas ventaja mínima, fue para Milione sobre Constanzo. La victoria de Macklin fue indiscutida, muy bien elaborada por su jinete Daniel Gómez y con un buen dividendo de más de 11 pesos.

Al finalizar la carrera los propietarios del caballo ganador brindaron junto con las autoridades del Gobierno de la Provincia de San Luís, quienes apoyaron esta fiesta del turf en todo momento.

El año pasado no se pudo correr por la pandemia y hoy la fiesta fue total y con un gran éxito de público. Una buena imagen del turf en el hipódromo de La Punta. La carrera fue buena, el público acompañó y el hipódromo respondió a pleno en cuanto a organización.

Esta carrera era, en los papeles, la más importante del domingo. El Gran Premio Vicente Dupuy sirve para demostrar que los hipódromos del interior del país sirven y mucho en épocas de crisis.

Con información de Télam