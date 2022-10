¿Quién tendrá más resto en el Gran Premio Jockey Club?, se pregunta la grey "burrera"

El último triple coronado del turf argentino fue el caballo Refinado Tom en 1996, de la mano del rubio jinete Jorge Valdivieso y con la preparación del entrenador Roberto Bullrich, quienes marcaron un hecho histórico, que hace 26 años que no se repite.

El hipódromo de San Isidro será el escenario en donde se correrá mañana el Gran Premio Jockey Club 2022, sobre 2.000 metros de césped con la presencia de El Musical, el único potrillo de los 15 participantes que tiene chance -en caso de ganar- de seguir soñando con esa Triple Corona.

El Musical ganó la Polla de Potrillos en Palermo por un cuerpo sobre Natán y mañana estará ante el segundo eslabón de esa ansiada Triple Corona. Si gana, deberá esperar el Gran Premio Nacional, en noviembre, para darle realidad a ese sueño de los triple coronados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Su entrenador es Miguel Ángel Cafere, su jockey es Juan Cruz Villagra y su récord es de tres triunfos oficiales sobre seis salidas. ¿Será capaz mañana de tocar una bella melodía?

"El potrillo quedó muy bien después de haber ganado la Polla de Potrillos y ahora tenemos el riesgo de correr en el césped por primera vez. Lo trajimos a San Isidro para probar la pista y anduvo al pelo. ¿Cómo correrá? Cerquita de la punta, tal como hizo en la Polla y así salió bien. Es, por el lado que se quiera mirar, una carrera muy difícil", sostuvo Cafere, un entrenador que este año está demostrando una gran eficacia con los caballos del stud Mamina.

Carlos Daniel Etchechoury, el mejor cuidador del turf argentino hoy por hoy, presentará mañana a Natán y a Jazz Seiver, dos potrillos que tienen chance directa.

Natán, un hijo de Señor Candy, va por la revancha contra El Musical. Su jockey es Adríán Giannetti y su campaña se compone por una victoria sobre cinco salidas. Vale la pena apuntar que tiene cuatro segundos puestos. Es un firme candidato a la par de El Musical.

Jazz Seiver tiene dos carreras y dos triunfos y será corrido por el jinete Williamj Pereyra.

"Tanto Natán como Jazz Seiver llegan muy bien. Están sanos, descansados y tienen hambre de gloria", opinó Etchechoury.

Por las dudas, Etchechoury anotó a The Punisher, un hijo de Cityscape que tiene un récord de dos victorias sobre cuatro salidas. Su jockey será Martín Valle y defiende los colores del stud Angel de Venecia. ¿No será éste un lance a muy buen dividendo?.

El Eminente es el otro caballo firme para pelear la carrera desde la misma largada. Su entrenador es Guillermo Frenkell Santillán, un hombre muy capacitado en la media y larga distancia.

"Después de ganar el Clásico Ensayo quedó muy bien y todos sus trabajos han sido muy pero muy buenos. Tengo confianza, aunque admito que la carrera es complicada desde todo punto de vista", expresó el entrenador.

El Eminente viene de ganar el Clásico Ensayo sobre 1.800 metros, distancia que lo coloca con buenas chances para mañana.

Estos caballos mencionados no estarán solos. Hay otros que pueden hacer ruido y dar lindas sorpresas. Uno de ellos es Agreeable, con la monta de Francisco Goncalves. Otro es Hacer Un Puente, que llevará en su silla al jinete Brian Enrique. Y también está Keino, un hijo de Il Campione que será corrido por Martín La Palma.

Cualquiera de ellos puede dar un batacazo. Porque siempre, cuando hay grandes premios, alguno se escapa y pega esos batacazos que suelen ser históricos con el paso del tiempo.

La carrera es brava, bien pareja y con El Musical que es la figura del momento por haber ganado la Polla de Potrillos. ¿Repetirá?, es la duda del mundo "burrero" Todo puede ser. No hay fijas, no hay fierros, no hay ningún líder claro. Hay paridad y suspenso.

No hay que olvidarse de que la mayoría de estos potrillos vienen de correr 1.600 metros, mientras que mañana deberán correr sobre 2.000 metros. Son 400 metros más y en el césped. ¿Quién tendrá más resto?.

Con información de Télam