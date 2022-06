Sebastián Báez pasó de ronda en Wimbledon y Cerúndolo no pudo con Nadal

(Agrega derrota de Cerúndolo con Nadal)

El tenista argentino Sebastián Báez derrotó hoy al japonés Taro Daniel por 6-4, 6-4 y 7-5, y pasó a la segunda ronda en el torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, al tiempo que Francisco Cerúndolo jugó un gran partido contra el español Rafael Nadal pero perdió en cuatro sets.

El bonaerense Báez, número 35 del ranking mundial y campeón este año en el ATP de Estoril, pudo presentarse hoy debido a que el partido fue postergado el lunes por lluvia en el Grand Slam sobre césped que se juega en Londres.

Con un juego sólido y fuerte desde la base y buenas definiciones para quebrar el saque de Daniel (118 del mundo) en el momento justo, el tenista de 21 años nacido en la localidad de San Martín se impuso con cierta holgura ante un rival que no pudo neutralizar el juego del argentino en dos horas y 21 minutos de partido, en la cancha 11 del All England.

En la próxima ronda, Báez se medirá por primera vez en el circuito con el belga David Goffin (58), que venció al moldavo Radu Albot (113) por 6-2, 6-2 y 7-6 (7-5).

A los 21 años y 6 meses, en su primer partido en el cuadro principal de Wimbledon, Sebastián Báez se convirtió en el tenista argentino más joven en lograr su primera victoria en el Abierto de Inglaterra desde que lo hiciera Juan Martín del Potro (con 18 años y 9 meses) en 2007.

En declaraciones a ESPN, Báez comentó: “Estoy contento por haber superado el debut. Por momentos tuve un poco de nervios. Al principio estaba nublado, cayeron unas gotas, no me dejaban arrancar. Pero por suerte no llovió y se pudo jugar de corrido. Esta es una superficie totalmente distinta que te obliga todo el tiempo a manejar las velocidades y hay que ser valiente".

En el court central, Francisco Cerúndolo (41) le hizo un partidazo al español Rafa Nadal (4 del mundo y máximo ganador de torneos de Grand Slam: 22) en su debut absoluto en Wimbledon, aunque finalmente el bonaerense cayó por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 33 minutos de juego.

Cerúndolo, de 23 años, no logró aprovechar varios sets points a favor para quebrar a Nadal (36) en el cuarto set y el mallorquín no perdonó para festejar como si fuera un título la complicada victoria sobre "Fran".

Más tarde se presentarán otros dos tenistas argentinos: Diego Schwarztman (15) se medirá contra el estadounidense Stefan Kozlov (107); y Facundo Bagnis (102) jugará ante el austríaco Dennis Novak (153).

En tanto, el mundo del tenis está alerta por un rebrote de coronavirus por el que se tuvieron que bajar el italiano Matteo Berrettini, 11 del ranking y finalista de la edición 2021 de Wimbledon, y el croata Marin Cilic, número 17 del mundo, que fue semifinalista del último Roland Garros, ambos contagiados.

Con información de Télam