“Tendrá que ser un partido perfecto”, dijo Caixinha, el DT de Talleres

El director técnico de Talleres de Córdoba, Pedro Caixinha, consideró esta tarde que el equipo que dirige “tendrá que hacer un partido perfecto” para dar vuelta la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, cuando se midan este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes.

El ‘Fortín’ se impuso 3-2 en la ida la semana pasada en un electrizante encuentro y para intentar revertir la serie el entrenador portugués consideró que “el equipo tendrá que estar preparado y preparado para todo, ya sea en 90 minutos o en la tanda de penales".

En una conferencia de prensa que brindó tras la práctica del equipo, el técnico contó: "Mañana tendremos la oportunidad de trabajar cosas específicas de la cancha con el equipo que podrá iniciar el miércoles. El equipo tiene que ser muy 'vivo' para saber limpiar la presión; y que el equipo camine siempre junto, en bloque".

La formación titular se conocerá horas antes del inicio. Resta definir si el volante Cristian Oliva será de la partida, ya que sufrió un golpe que le obligó a dejar la cancha en el primer tiempo del partido jugado en Liniers.

"Hay que tener en claro cómo llegan los jugadores, (Federico) Girotti y (Michael) Santos se complementan mucho. Los dos están enfocados y predispuestos a ayudar el equipo", dijo.

“Lo que no puede pasar otra vez es sufrir dos goles en saque de banda. Eso no vale en instancias de esta naturaleza, si lo hacemos es porque no merecemos pasar esta fase”, reflexionó el entrenador.

El estadio Kempes estará repleto por casi 60.000 hinchas cordobeses, sobre lo que el DT expresó: "Esperamos que sea una locura sana, esperamos un estadio repleto. Es momento de demostrar cómo comportarnos en un estadio de fútbol. Tenemos un orgullo tremendo de jugar con un estadio que nos apoyará del primero al último minuto".

Con información de Télam