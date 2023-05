DT Insúa: San Lorenzo "va a ganar los dos partidos de local y vamos a clasificar"

Ruben Insúa, director técnico de San Lorenzo, se mostró confiado en que su equipo va a "ganar los dos partidos de local" y se va a "clasificar" a la siguiente fase, luego de la derrota de esta noche por 3 a 2 ante Fortaleza por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

"Tengo mucha fe de cara al futuro, vamos a ganar los dos partidos de local y vamos a clasificar", declaró el "Gallego" en referencia a los partidos venideros frente a Palestino de Chile y Estudiantes de Mérida de Venezuela, por la quinta y sexta jornada de su zona.

"Fue un gran partido con dos buenos equipos y se hizo de ida y vuelta", analizó sobre el juego desarrollado en el estadio Castelão, ubicado en la ciudad de Fortaleza.

"El equipo jugó como a mí me gusta que juegue, ante un gran rival. Estamos tristes porque no nos gusta perder, pero el empate no nos servía mucho", añadió.

"Estoy conforme con el rendimiento del equipo en la parte futbolística, colectiva y espiritual", concluyó Insúa.

San Lorenzo se ubica en la segunda posición con cuatro puntos, al igual que Palestino, ambos a ocho de Fortaleza, por lo que en caso de lograr dos victorias se asegurará un lugar en los octavos de final del torneo continental.

Con información de Télam