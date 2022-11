"Estamos frustrados", afirmó el seleccionador serbio luego del empate con Camerún

El seleccionador de Serbia, Dragan Stojkovic, aseguró hoy que se sienten "frustrados" luego del empate 3-3 con Camerún, tras disponer de dos goles de ventaja, en el partido correspondiente a la segunda fecha del grupo G del Mundial de Qatar 2022.

"Estamos frustrados. Queríamos obtener esta victoria. Teníamos el partido en nuestras manos y cometimos errores tontos", sentenció Stojkovic en conferencia de prensa.

El DT, sin rodeos, también respondió a la prensa sobre la decisión de tener al delantero de Juventus de Italia Dusan Vlahovic en el banco de los suplentes: "No está en su mejor momento, no lo está haciendo bien. Todavía no está listo para jugar a este nivel y es motivo de preocupación para nosotros".

Serbia, que reúne un punto, está último por diferencia de gol en el grupo G del Mundial de Qatar que comparte con Brasil (6, ya clasificado), Suiza (3) y Camerún (1).

Con información de Télam