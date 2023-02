Sarmiento cosechó tres puntos de oro en Santa Fe

Sarmiento cosechó esta noche una gran victoria en su visita a Colón de Santa Fe, 2 a 0, en partido de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Javier Toledo, de penal, a los 3m del primer tiempo; y Luciano Gondou, de tiro libre a los 40m del complemento, anotaron los goles del conjunto de Junín, que ahora suma cuatro puntos.

Colón, por su parte, sigue hundido en el fondo de la tabla sin unidades y se fue entre silbidos de su gente.

Aún se estaban acomodando cuando Sarmiento sacó ventaja. A los 2m Vega le cometió un claro penal a Martínez (una torpeza o ingenuidad del volante local, que se dejó anticipar), y Toledo se hizo cargo del remate desde los 12 pasos para poner el 1 a 0.

Los de Junín justificaron luego la diferencia, un poco por su concentración colectiva y otro poco por el desconcierto de Colón.

El Sabalero apenas se acercó a los 37m con un tiro dentro del área de Arrúa que controló Sebastián Meza y mostró alguna idea de la mano de Pierotti, pero el resto fue confusión, inoperancia en el manejo del balón y fragilidad desde el medio hacia su área.

El equipo de Israel Damonte, además de la concentración, tuvo solidez, claridad en el medio con Méndez, peligrosidad arriba por el sacrificio permanente de Gondou y llegó al descanso con victoria merecida. En el camino perdió a Arismendi por lesión.

En el segundo tiempo mejoró Colón, que fue hacia adelante con una actitud completamente distinta a la de la etapa inicial. Atrás, además, sufrió poco, porque Sarmiento se quedó sin piernas.

Pero el local chocó con Sebastián Meza, el arquero "verde", al fin de la noche la figura del encuentro. Sacó dos cabezazos (uno de Goltz, otro de Troncoso) y, en su acción sobresaliente, tapó un remate a quemarropa desde dentro del área de Pierotti.

Cuando el partido se moría, para colmo, el visitante lo liquidó con un golazo de tiro libre de Gondou.

Así Sarmiento se llevó tres puntos de oro en su lucha por salir de los últimos promedios y el Sabalero extendió su mal inicio: ahora acumula tres derrotas en otras tantas presentaciones y su DT, Marcelo Saralegui, quedó en el centro de los cuestionamientos.

En la próxima fecha, la cuarta, Colón jugará de visitante el clásico con Unión (domingo 19 desde las 17) y Sarmiento recibirá en Junín a San Lorenzo (lunes 20 a partir de las 19.15).

- Síntesis -

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Andrew Teuten; Santiago Pierotti, Cristian Vega, Leonel Picco y Carlos Arrúa; José Neris y Jorge Benítez. DT: Marcelo Saralegui.

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel García, Franco Sbuttoni y Yair Arismendi; Jean Pierre Rosso, Emiliano Méndez, Fernando Martínez y Sergio Quiroga; Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Gol en el primer tiempo: 3m Toledo (S) de penal.

Gol en el segundo tiempo: 40m Gondou (S).

Cambios: en el primer tiempo, 41m David Gallardo por Arismendi (S); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Julián Chicco por Vega (C); 13m Natanael Troncoso por Picco (C) y Ramón Ábila por Benítez (C); 25m Lisandro López por Toledo (S); 31m Harrinson Mancilla por Quiroga (S) y Lucas Melano por Gallardo (S).

Amonestados: Benítez, Teuten, Troncoso (C); Meza, Martínez (S).

Cancha: Colón.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Con información de Télam