Damonte adelantó que dejará de ser el DT de Sarmiento si el oficialismo pierde las elecciones

El entrenador de Sarmiento de Junín, Israel Damonte, dijo hoy que no continuará en el cargo si el presidente Fernando Chiófalo pierde las elecciones del próximo domingo, después de 18 años en el cargo.

"No hablé nada sobre la continuidad, pero tengo un compromiso público con Fernando Chiófalo y varios dirigentes. Tengo un compromiso con la institución y si no estarían ellos, no sería cómodo continuar con otra dirigencia. Jugamos el domingo un partido, el compromiso es con el escudo y con los jugadores. No seguiré si fuese con otra dirigencia”, afirmó el DT.

"Estoy al tanto de las elecciones. Tratamos de comprometernos en ese sentido y me pongo la camiseta del club. Es difícil en el fútbol argentino porque te corre el resultado. Estoy al tanto de todo. Más allá de quién pueda ganar, estoy con la gente que me trajo", reiteró Damonte.

Chiófalo será el candidato del oficialismo, acompañado por Claudio Perkusic como vice, y enfrente estará Diego Fernández junto con Juan Pablo Itoiz.

Damonte demostró su compromiso con la dirigencia que lo trajo en el cierre de 2021 después de un inicio complicado en su carrera como entrenador, con malos pasos desde lo estadístico en Huracán y Arsenal.

Por otro lado, en relación al partido del domingo a las 20.30 contra Atlético Tucumán, un rival directo por la permanencia, el DT señaló: "Sabemos que es un partido durísimo, de tres puntos, y sería importante sacarlo adelante. Hay que competir y ganar duelos. Vi un buena semana de entrenamiento".

"Vamos a salir a batallarlo, a buscarlo. Veremos qué es lo mejor para este partido, y habrá que ver cómo juegan ellos en Junín. Tenemos que salir a buscar el partido en nuestra cancha", cerró Damonte en declaraciones a LT20 Radio Junín.

En cuanto al equipo, Sarmiento no tendrá disponible a Javier Toledo y Fernando Martínez, ambos con cinco amarillas, ni al expulsado Guido Mainero.

Con información de Télam