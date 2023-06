Rubén Insúa confirmó lo que todo San Lorenzo quería escuchar: "Hablé"

El Gallego Insúa confirmó que está deseoso de que un crack que juega en el fútbol argentino sea parte del equipo que tiene pensado para el segundo semestre.

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, hizo una llamativa declaración con respecto al futuro de un jugador en su equipo. Se trata de un futbolista clave para la institución que puede llegar para la segunda parte de la Copa Sudamericana y que, por supuesto, todos lo esperaban.

En una entrevista Insúa confirmó el interés por uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Se trata de Lucas "Oso" Pratto que, en las últimas semanas, se fue de Vélez. En una charla, Insúa agregó: "Hablé con él hace tres días y le hice saber que me gustaría tenerlo acá".

El "Gallego" se mostró optimista ya que, según reveló, el "Oso" le dijo que era una "posibilidad" que se podría concretar. "El día que jugamos acá contra Vélez, me lo crucé, nos saludamos y le dije que algún día me gustaría dirigirlo", recordó Insúa sobre el partido disputado en octubre del año pasado por la Liga Profesional. Si bien no fue oficializado por las partes, Pratto rescindió el contrato que tenía con Vélez Sarsfield hasta fin de año. Sobre el final de la primera parte del año, San Lorenzo sufrió la baja del delantero Andrés Vombergar, quien se fue a Ittihad, de Emiratos Árabes Unidos.

El delantero Lucas Pratto rescindió su contrato con Vélez Sarsfield de común acuerdo con la directiva de un club alterado por una crisis deportiva que encendió las alarmas sobre la posibilidad de perder la categoría de primera división al final de la temporada. El "Oso" Pratto, de 35 años, pasó hoy por la Villa Olímpica para retirar sus pertenencias y no fue parte del entrenamiento con vistas al trascendental partido del viernes próximo ante Arsenal en Liniers, donde el equipo estrenará a Sebastián Méndez como DT. El delantero tenía vínculo hasta el 31 de diciembre próximo pero su salida se precipitó por el bajo rendimiento que lo puso como uno de los principales apuntados por los hinchas.

Desde su regreso a Vélez, en agosto de 2021, Pratto participó en 74 partidos y marcó sólo 8 goles, sin alcanzar un óptimo estado de forma física. Esa imagen contrastó con la entregada durante su primer ciclo (2011-2014) en el que anotó 42 tantos en 126 partidos y festejó tres títulos a nivel local bajo dirección de Ricardo Gareca. Vélez ocupa la 26ta. posición en la Liga Profesional con 18 puntos en 21 fechas y esta noche puede quedar penúltimo, en zona de descenso por Tabla Anual, si Banfield, también con 18, consigue sumar en su visita a Belgrano de Córdoba.