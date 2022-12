The Punisher dejó mudos a todos y se llevó el Gran Premio Carlos Pellegrini

The Punisher, con la monta del jinete Martín Valle, ganó hoy por tres cuartos de cuerpo sobre El Musical el Gran Premio Carlos Pellegrini, una prueba de Grupo 1 sobre 2.400 metros de césped que se corrió en el decimotercer turno de la reunión hípica en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Cityscape, pagó un flor de dividendo de 22,70 pesos por boleto y empleó un tiempo de 2m 24s 47/100 para las 24 cuadras.

Fracasaron todos los favoritos. El único que corrió con dignidad fue El Musical, que entró segundo, luego de un duelo de 300 metros con The Punisher. Los demás no se vieron y hasta terminaron con problemas, tal el caso del favorito Durazzo, que no cruzó el disco por una serie lesión. Tampoco anduvieron bien Miriñaque y Niño Guapo, los que no agarraron chapa en el marcador rentado.

El Musical corrió toda la recta al lado de The Punisher y logró darle jerarquía a su actuación. Fue segundo a tres cuartos de cuerpo. Tercero, a 4 cuerpos, quedó El Cid Campeador, un caballo que tiene como entrenador a Pablo Gustavo Falero.

Hay que señalar que Irwin vino marcando los tiempos de la carrera. Fue puntero hasta casi la mitad de la recta final. Terminó en un quinto lugar, tras un pequeño duelo con El Musical.

A ellos se les agregó por el lado de afuera The Punisher. El pupilo del entrenador Carlos Daniel Etchechoury comenzó una dura disputa con El Musical. Estos dos son potrillos de 3 años con muchísimo futuro.

A falta de 100 metros para el disco, The Punisher alcanzó una pequeña ventaja que terminó siendo la victoria final. Martín Valle, su jockey, demostró que su madurez no es ningún cuento. Corrió y ganó con mucho corazón. Lo mismo hay que decir del jinete Juan Cruz Villagra, quien ha tenido actuaciones destacadas con El Musical.

Ganó la Polla de Potrillos, fue segundo - lo distanciaron del primer puesto ante un gran escándalo - en el Gran Premio Jockey Club, fue segundo en el Gran Premio Nacional y hoy volvió a ocupar el segundo puesto.

Los parciales de la carrera fueron de 33s 01/100 para los 400 metros, de 49s 76/100 para los 800 metros, de 1m 14s 58/100 para los 1.200 metros, de 1m 37s 87/100 para los 1.600 metros y de 2m 00s 63/100 para los 2.000 metros.

"Fue la carrera de mi vida. Etchechoury creyó en mí y por suerte le respondí con una victoria", dijo llorando Valle, un jockey que escribió hoy una muy buena historia.

The Punisher alcanzó hoy su tercer triunfo sobre 6 carreras. Fue una sorpresa porque la mayoría del público había apostado por Durazzo, por Miriñaque, por Niño Guapo y por El Musical.

The Punisher armó su estrategia y le dio un golpe a la cátedra. La mayoría del público apostador lo ignoró. En el turf sigue habiendo batacazos por más que haya grandes favoritos.

Con información de Télam