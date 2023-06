Love The Races dio la gran sorpresa en el Gran Premio Estrellas Mile

Love The Races, con la monta del joven jinete Gonzalo Borda, ganó por un cuerpo y medio sobre Satu el Gran Premio Estrellas Mile, una prueba de Grupo 1 sobre 1.600 metros con un premio de 8.000.000 pesos que se disputó en el décimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Hurricane Cat, pagó un jugoso dividendo de 17,60 por boleto y empleó un tiempo de 1m.36s.25/100 para la milla de césped normal.

Todos esperaban al favorito Subsanador y no entró en el marcador rentado. Luego Satu fue molesto por Lawson y el Comisariato le dio el segundo puesto. La sorpresa vino por el lado de Love The Races, quien a los 200 metros agarró la punta y no la soltó más hasta llegar al disco. Un batazo de Love The Races que fue corrido a las mil maravillas por el joven Gonzalo Borda.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Love The Races fue seguido por Lawson y por el favorito Subsanador. Así vinieron hasta la entrada a la recta final.

El defensor del stud Vacación no aflojó el ritmo y encaró la recta final con una gran decisión. Por atrás quedaron en un mano a mano Satu y Lawson.

Love The Races cruzó el disco con un cuerpo y medio de ventaja sobre Lawson, quien luego fue desalojado del segundo lugar por causarle molestias a Satu.

Los parciales fueron de 26s.04/100 para los 400 metros, de 49s.44/100 para los 800 metros y de 1m.12s.70/100 para los 1.200 metros.

Love The Races alcanzó hoy su quinto triunfo sobre 6 corridas. Su entrenador es Luís Correa Aranha. Hoy ganó cuando pocos creyeron en él. Luego en la pista resultó un pingazo que corrió firme en la punta y nunca aflojó. Gran victoria.

Con información de Télam