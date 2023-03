El argentino Garré debuta en la Premier League de Rusia

El extremo argentino Benjamín Garré debutó esta mañana en el Krylya Sovetov, que perdió por 1-0 con Dinamo Moscú, en partido válido por la 18va. fecha de la Premier League del fútbol de Rusia.

El jugador, de 22 años, arrancó como titular en el conjunto visitante y fue sustituido a los 29 minutos de la segunda etapa, por Aleksandr Zuev.

El argentino, que firmó un vínculo por tres temporadas, se desempeñó como mediocampista por el costado derecho, según registró un informe del sitio ‘Livescore’.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Garré fue cedido por Racing Club, a principios de temporada, a préstamo sin cargo y con una opción de compra. Sin embargo, la última institución del futbolista resultó Huracán, en donde marcó 4 goles en 26 partidos en la temporada 2022.

El delantero, con un pasado en el Manchester City inglés, realizó divisiones formativas en Vélez Sarsfield.

En otros encuentros de la jornada, celebrados el sábado, el zaguero central Germán Conti (ex Colón de Santa Fe) tuvo su estreno en el Lokomotiv Moscú, que le ganó por 3-1 a Rostov.

Además FC Oremburg, con los concursos de Lucas Vera (ex Huracán), Matías Pérez (ex Lanús) y Brian Mansilla (ex Platense), perdió 1-3 con Akhmat Grozny. Mientras que el mendocino Lucas Masoero (exdefensor de Deportivo Maipú) intervino en el Nizhny Novgorod, que cayó por 3-0 frente al líder Zenit San Petersburgo, que tuvo en sus filas al volante colombiano Wilmar Barrios (ex Boca).

Con información de Télam