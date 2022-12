RUGBY SEVEN

El seleccionado argentino Los Pumas 7s concentrará en Pinamar en enero próximo

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, llevará a cabo una intensa concentración en Pinamar entre el 4 y el 11 de enero próximo antes de su gira por Oceanía por el World Rugby Seven Series, en la que contará con los regresos de Marcos Moneta y Santiago Alvarez Fourcade.

El plantel dirigido por Santiago Gómez Cora estará integrado por los siguientes 17 jugadores: Santiago Alvarez Fourcade, Simón Benítez Cruz,, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Grazziano, Rodrigo Isró, Alfonso Latorre, Alejo Lavallén, Marcos Moneta. Matías Osadczuk, Joaquín Pelladini, Gastón Revol, Nahuel Romero, Franco Rossetto, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

La próxima presentación de Los Pumas 7s será en el seven de Hamilton (21 y 22 de enero), tercera etapa del circuito mundial, y luego participará del torneo de Sydney (entre el 27 y 29 de enero) .

Los datos salientes son los regresos del capitán Álvarez Fourcade, ausente casi nueve meses por sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y un esguince del ligamento lateral externo, que requirió ser operado, y de Moneta, quien quedó marginado de las ultimas dos etapas por un cuadro apendicular.

También se destacan las presencias del catamarqueño Romero (wing/fullback de Old Resian y flamante campeón del Seven de la República con Rosario) y del wing Alfonso Latorre del club Buenos Aires, ambos en calidad de invitados, lo mismo que Benítez Cruz, quien ya debutó en el seleccionado argentino en el último Seven de Ciudad del Cabo.

Los Pumas 7's terminaron sextos en el seven de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de diciembre pasado, segunda fecha del circuito de la especialidad.

Con información de Télam