San Lorenzo buscará volver a la victoria frente a un Newell's en baja

San Lorenzo, que viene de empatar el clásico con Huracán agónicamente, buscará volver a la victoria mañana cuando reciba a Newelll's Old Boys por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 16.30 en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por la señal de cable ESPN Premium.

El volante central colombiano Carlos "La Roca" Sánchez reemplazaría al suspendido zaguero Gastón Hernández; el mediocampista uruguayo Gastón Ramírez haría lo propio con Gonzalo Maroni y el volante paraguayo Iván Leguizamón sustituiría a Federico Girotti en la derecha del ataque, en los tres cambios que haría el director técnico "azulgrana" Rubén Darío Insúa.

San Lorenzo tiene nueve puntos en el campeonato, en el que consiguió una victoria y seis empates consecutivos, por lo que se sostiene como uno de los pocos invictos junto con Godoy Cruz y Belgrano de Córdoba.

El "Ciclón" comparte la posición con Belgrano y Defensa y Justicia, a tres unidades del líder Racing.

Enfrente estará Newell's, que suma tres derrotas seguidas (2-1 como visitante de Racing, 1-0 como local de Estudiantes y 1-0 como visitante de Central, en el clásico rosarino), que dejaron en una posición incómoda al director técnico Gabriel Heinze.

"Los de la comisión directiva que hoy me cuestionan serán los mismos que me pidieron para ser el DT y hoy cambiaron de opinión por los resultados. No me preocupa porque sé cómo son las reglas del juego, no está mal que piensen así. La opinión es siempre en base a los resultados, entonces no hay ningún debate", dijo el "Gringo" Heinze en una semana muy dura para los hinchas rojinegros.

Newell's, que suma ocho puntos, intentará cortar la racha de tres derrotas consecutivas y de cinco partidos sin ganar.

- Posibles formaciones -

San Lorenzo: Augusto Batalla, Agustín Giay, Rafael Pérez, Carlos Sánchez, Gonzalo Luján y Malcom Braida; Jalil Elías, Gastón Ramírez y Cristian Barrios; Iván Leguizamón y Adam Bareiro. DT: Rubén Darío Insúa.

Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz, Leonel Vangioni y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Brian Aguirre o Ramiro Sordo y Jorge Recalde. DT: Gabriel Heinze.

Cancha: San Lorenzo

Hora: 16:30

Árbitro: Nicolás Lamolina

TV: ESPN Premium.

Con información de Télam