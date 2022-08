"Boca siempre será mi casa", afirmó Tevez, en la previa al partido con Rosario Central

El entrenador de Rosario Central, Carlos Tevez, afirmó hoy que Boca será "siempre" su casa en la previa al partido de mañana como visitante, por la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"No me sorprende nada de la gente de Boca, siempre voy a estar agradecido porque me dieron y me dan todo. No me sorprende de cómo me recibirán en mi casa, porque Boca siempre será mi casa, pero me debo a Central y quiero llevarme un buen resultado", apuntó el DT en la conferencia de prensa.

En el barrio porteño de La Boca se vieron paredes pintadas con mensajes de bienvenida e imágenes de Tevez como parte del recibimiento de los hinchas locales al futbolista que se consagró campeón de América en el 2003 y también intercontinental frente a Milan en el mismo año.

"Es muy difícil para mí salir a defenderme todo el partido. Boca tiene jugadores que pueden sacarse de encima a sus marcadores de manera fácil y se te termina el plan de defenderte. No siento el fútbol de esa forma", adelantó.

Además, el "Apache" se mostró feliz por el "buen presente" de sus dirigidos, a los que ve capaces de "competir de igual a igual contra cualquier rival".

"Los chicos tienen que disfrutar la experiencia de ir a jugar por primera vez a La Bombonera. No es normal ver tanta gente y esa cancha pero haremos lo posible para traernos un buen resultado", destacó.

Tevez evitó ingresar en la polémica por la suspensión del delantero Darío Benedetto y el defensor Carlos Zambrano tras la pelea en el partido ante Racing.

"No me modifica nada que no estén, tenemos un plan y ellos cuentan con muchas variantes", aseguró Tevez.

"Los conozco a todos los jugadores porque eran compañeros míos, pero más allá de transmitirles y explicarles, Boca tiene jerarquía y por eso es Boca", sentenció.

Rosario Central, que suma 17 puntos, viajará esta tarde a Buenos Aires para enfrentarse mañana desde las 21.30 a Boca en La Bombonera.

Con información de Télam